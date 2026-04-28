En vän till mig har gjort fillers i rumpan.

Syftet med det är att jämna ut sina ”hip dips”, alltså groparna på sidorna av rumpan, för att ge den ett större och rundare intryck.

Injektionen kostade henne femton tusen kronor, en fruktansvärd smärta och kräver att hon upprepar behandlingen en gång om året om hon vill ha kvarstående resultat.

Snygghetsen är arbetsmiljö

För tjejer som jobbar i klädbutik är snygghetshetsen arbetsmiljö.

På en dålig dag är det lätt att få scenskräck av att vara skyltdocka för butikens kläder eller att ständigt möta sin egen avbild i speglarna.

Vår arbetsplats är också en plats där kroppsmissnöje ofta omsätts i pengar.

Jag har inte fingrar nog för att räkna antalet gånger som kunder slitit sig själva i midjan och bett om en mindre storlek eftersom de ”ändå ska gå ner lite”, eller tvärtom stolt förklarat att de nyligen bantat och därför behöver en ny garderob.

I samma låda finns en mängd kundmöten som kretsat kring för långa eller korta ben, för breda eller smala höfter och för små eller stora bröst.

Kläder och smink som hobby

Lägg då till att många unga tjejer som arbetar i klädbutik gör det för att de har kläder och smink som sin hobby.

De spenderar fritiden med att nätshoppa och leta stilinspiration hos andra tjejer på internet.

Men i dag förhåller sig internettjejerna på ett helt annat sätt till sina utseenden än för bara några år sedan.

I realityserien ”Girls of Stockholm” kallar huvudpersonerna sin plastikkirurg för ”Kingen” och rådfrågar varandra om skönhetsingrepp som om det gällde frisyrer.

Betalar ett högt pris

Det finns förstås ingen som kan undgå att påverkas influencerkulturen eller utseendeekonomin, men tjejer inom handeln betalar definitivt ett högt pris.

Femtontusen kronor om året för att vara exakt.

Men dyrast av allt är ändå att arbeta i en miljö där kroppen ständigt är i fokus.