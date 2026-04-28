S till angrepp mot Centerns tuffare a-kassa

– Den stora frågan är att man faktiskt drar tillbaka försämringarna av a-kassan som genomförts, säger Mikael Damberg, ekonomiskpolitisk talesperson för S.

Med ”försämringar” syftar han på de nya regler som regeringen införde i a-kassan i höstas.

Bland annat innebär de att arbetslösa numera får sänkt ersättning efter 100 dagar – från 80 till 70 procent av tidigare inkomst.

Därefter trappas ersättningen ned ytterligare, med fem procentenheter var hundrade dag.

– Det skapar en väldigt stor otrygghet, säger Mikael Damberg.

S saknar alternativ

Men trots att det är mindre än fem månader kvar till valet har Socialdemokraterna, oppositionens största parti, inte en konkret modell att presentera som alternativ till regeringens a-kassa.

Desto tydligare är de röda och gröna oppositionspartier som S kan behöva kroka arm med vid ett eventuellt regeringsskifte.

– Vi vill ha en a-kassa som inte trappar ner och som återställs helt, men också förbättras, säger Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson.

Hennes parti vill höja taket för att fler ska omfattas av systemet, och hålla ersättningen på en hög nivå, 80 procent av lönen, under hela tiden som arbetslös.

Även Miljöpartiet vill höja taket och sikta på 80 procent av lönen i ersättning för fler.

Attackerar Centern: ”Ökar otryggheten”

Men några liknande besked om ersättningsnivåer vill inte Mikael Damberg ge för Socialdemokraternas del.

– Vi ställer inte ut den typen av löften nu. Det vi har finansierat är ju att vi går emot försämringen av a-kassan som den här regeringen och Sverigedemokraterna genomfört.

Samtidigt tvekar Mikael Damberg inte om vad han tycker om oppositionskollegan Centerpartiet – som både vill sänka ersättningsbeloppet i a-kassan från början, och trappa ned beloppen snabbare än i dag.

– De har ett dåligt förslag här, som de facto skulle öka otryggheten för många anställda i dag. Jag tror att tajmingen är osedvanligt dålig på det förslaget från Centerpartiets sida. Det är ingen hemlighet att vi tycker olika i den här frågan.