Livs drar tillbaka hot om strejk – bageri tecknar avtal

Det var den 9 april som Livs varslade om strejk och blockad mot Warfsholm bageri i Klintehamn på Gotland.

Bakgrunden till varslet var att Livs under en längre tid försökt få till kollektivavtal med företaget, men utan framgång.

Men nu har företaget och Livs tecknat kollektivavtal. Därmed drar förbundet tillbaka varslet om stridsåtgärder.

Skjuter på stridsåtgärder till juli

Den 9 april varslade Livs också om strejk och blockad mot förpackningsbolaget Mixing & Packaging Sweden AB med verksamhet i Göteborg.

Även i det fallet kräver Livs kollektivavtal, och tanken var att stridsåtgärderna skulle träda i kraft den 28 april.

Men förbundet har beslutat att skjuta på de varslade stridsåtgärderna till den 2 juli.

”Gällande det uppskjutna varslet kan vi inte kommentera något då förhandlingar pågår”, skriver Livs kommunikatör Matilda Antonsson i ett mejl till Mål och Medel.

Sammanlagt har Livs i år varslat om stridsåtgärder mot fem företag där förbundet krävt kollektivavtal.