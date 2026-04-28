Vi befinner oss i en tid där man börjar tvivla på att det är möjligt att ha ett gott liv som arbetare.

Kostnadsökningar gör att lönen som landar på kontot försvinner allt fortare. Arbetstider och scheman utformas på ett sätt få vill arbeta efter.

Tankar som tidigare inte funnits dyker upp allt oftare: Är högre utbildning det enda sättet för att få ett gott liv i Sverige?

Utbud och efterfrågan gäller inte i välfärden

Det kunde inte vara tydligare. I välfärden leder inte ett skrikande behov av arbetskraft till högre löner eller bättre villkor. Den klassiska logiken om utbud och efterfrågan verkar inte riktigt gälla här.

Kollektivavtal och lag har i stället blivit ett tak – inte för att de är tänkta att fungera så, utan för att de i praktiken ofta blir det.

Men vi vet alla vad det egentligen handlar om. Det man undviker att tala om. Lön, villkor och arbetsmiljö. Något man, hur mycket man än försöker, aldrig kommer ifrån.

Just precis det du behöver för att leva ett gott liv i Sverige som arbetare i dag. Själva förutsättningarna för en framtidstro.

En välfärd och bättre villkor kostar pengar. Därför är en långsiktig, stabil och höjd finansiering av välfärden grunden. För att få fler kollegor, bättre arbetsmiljö och förutsättningar för högre löner.

Kasta karensen på skräphögen

Vi ser svart på vitt effekterna av årtionden med otillräckliga satsningar på välfärden. Där satsningar ersatts med effektiviseringar, nedskärningar och stora visioner om digitala lösningar.

Där du som gör jobbet fått ta smällen.

Vid sjukdom slår karensavdraget olika beroende på inkomst, anställningsform och möjligheten till återhämtning – och hur snabbt man faktiskt kan bli frisk.

Det borde kastas på historiens skräphög där det hör hemma.

Vi är många bakom samma krav

Nu är det dags att politiker bekänner färg och visar med handling att man menar allvar. Tiden för tomma löften och diffusa ord om bättre villkor är förbi.

Facklig styrka handlar inte bara om att vara medlem, utan om att vi är många som står bakom samma krav och faktiskt använder de rättigheter vi har.

Säg i från och organisera dig

I praktiken handlar det också om hur villkor tolkas i vardagen – och där behöver vi vara tydliga med var gränserna går.

Det gör vi genom att säga ifrån på arbetsplatserna, organisera oss och stå fast för medlemmarna i Kommunal vid varje förhandling.

För vissa saker förändras aldrig. Arbetsgivarna kommer aldrig företräda våra intressen.

Det kan bara vi göra. Tillsammans.

Victor Markström undersköterska på äldreboende och valledare, Kommunal Norrbotten Veronica Ökvist ombudsman Kommunal Norrbotten