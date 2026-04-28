Bara 2 av 13 LO-fack ger pengar till Socialdemokraterna

Artikeln i korthet Färre LO-förbund följer LO:s tidigare rekommendation och bidrar ekonomiskt till Socialdemokraterna. I år ger bara GS och IF Metall pengar.

Flera av förbunden satsar på egna valkampanjer i år. Bara GS uppmanar uttryckligen sina medlemmar att rösta på Socialdemokraterna, men flera fack pekar ut Tidöpartierna och särskilt Sverigedemokraterna som motståndare.

LO centralt fortsätter att ge ekonomiskt stöd till Socialdemokraterna – omkring 6 miljoner kronor i år. LO satsar också 30 miljoner på en egen valkampanj.

Allt färre fackförbund lever upp till det som länge var LO:s rekommendation: att varje år ge bidrag till Socialdemokraterna med minst 6 kronor per medlem. Sedan 2010 har antalet minskat från tolv till två. I år är IF Metall och GS de enda av LO:s 13 förbund som fortsätter sponsra S med pengar. I GS fall omkring 225 000 kronor.

– Vi tycker det är viktigt att visa att den facklig-politiska samverkan med partiet är på riktigt, kommenterar GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö.

Väljer egen påverkan

Fastighets är ett av förbunden som slutat ge pengar till S de senaste åren.

– Vi använder pengarna till att utveckla verksamheten och vässa vår politiska påverkan i stället, säger Benjamin Schunnesson, pressansvarig.

Livsmedelsarbetarnas fack ger inga partibidrag enligt sexkronorsmodellen. Så sent som i fjol överlämnade Livs dock en gåva på 150 000 kronor till Socialdemokraterna när S-ledaren Magdalena Andersson besökte förbundets kongress.

Över hälften röstar på andra

I senaste riksdagsvalet röstade 42 procent av LO-medlemmarna på Socialdemokraterna, enligt SVT:s undersökning. Klart över hälften stödde alltså andra partier. Per-Olof Sjöö försvarar ändå GS-fackets starka band med S. Det handlar enligt honom om att driva de politiska frågor som är viktiga för förbundets medlemmar. I år är det främst bättre pensioner och slopat karensavdrag.

– Just det pratade Magdalena Andersson om när hon och jag besökte arbetsplatser för någon vecka sedan. Om vi sen har medlemmar som vill prioritera andra frågor finns det andra partier att rösta på.

Per-Olof Sjöö, GS-facket.

GS är det enda LO-facket som i sin valkampanj uttryckligen uppmanar sina medlemmar att rösta på Socialdemokraterna.

– Det är bättre att tala klarspråk än att hymla, säger Per-Olof Sjöö.

Flera kör egen valkampanj

Arbetets enkät visar att övriga LO-förbund bekänner politisk färg i olika grad i de många samtal som de alla för med sina medlemmar inför valet. ”Socialdemokraterna driver våra frågor bäst”, hävdar Hotell- och restaurangfacket. IF Metall tipsar om metallare som kandiderar för S i valet, och Handels visar en jämförelse mellan ”rött och blått” i de frågor som förbundet tycker är viktiga.

Sekos mål är att ”byta regering”, och Transport berättar att förbundet anser att ”en röd regering är mer arbetarvänlig”. Kommunal, som tidigare varit socialdemokratins största fackliga bidragsgivare, nöjer sig i år med att inför medlemmarna peka på att ”politiska prioriteringar påverkar din vardag”.

Ändå lägger Kommunal 8 miljoner kronor på en egen valkampanj. Elektrikerna lägger 1,7 miljoner och Fastighets 1 miljon. Övriga LO-förbund uppger att valkampanjen i huvudsak genomförs inom ordinarie budget.

En rad LO-fack uppger för Arbetet att de, mer eller mindre uttalat, betraktar den nuvarande regeringen och Sverigedemokraterna som huvudmotståndare i valet. Handels pekar på M och SD och Elektrikerna ser enbart SD som främsta motståndare.

LO-förbundens valbudskap till medlemmarna Byggnads Pengar till S: 0

Egen valkampanj: Inom ordinarie verksamhet.

Budskap till medlemmar: ”Visar skillnad mellan partier.”

Motståndare i valet: – Elektrikerna Pengar till S: 0.

Egen valkampanj: 1,7 miljoner kronor.

Budskap till medlemmar: ”Så tycker partierna i våra frågor.”

Motståndare i valet: SD. Fastighets Pengar till S: 0.

Egen valkampanj: 1 miljon kronor.

Budskap till medlemmar: ”Högern angriper våra villkor.”

Motståndare i valet: Tidöpartierna. GS Pengar till S: 6 kr/medlem.

Egen valkampanj: Valupptakt och trycksaker.

Budskap till medlemmar: ”Rösta på S.”

Motståndare i valet: – Handels Pengar till S: 0.

Egen valkampanj: Inom ordinarie verksamhet.

Budskap till medlemmar: ”Jämför ’rött och blått’ i våra frågor.”

Motståndare i valet: M och SD. HRF Pengar till S: 0.

Egen valkampanj: Inom ordinarie verksamhet.

Budskap till medlemmar: ”Byt regering. S driver våra frågor bäst.”

Motståndare i valet: – IF Metall Pengar till S: 6 kr/medlem.

Egen valkampanj: Inom ordinarie verksamhet.

Budskap till medlemmar: Tipsar om metallare med S-uppdrag.

Motståndare i valet: – Kommunal Pengar till S: 0.

Egen valkampanj: 8 miljoner kronor.

Budskap till medlemmar: ”Politiska prioriteringar styr dina villkor.”

Motståndare i valet: – Livs Pengar till S: 0.

Egen valkampanj: Inom ordinarie verksamhet.

Budskap till medlemmar: ”Dessa partier driver våra frågor.”

Motståndare i valet: ”De som motverkar arbetares villkor.” Pappers Pengar till S: 0.

Egen valkampanj: 100 000 kronor.

Budskap till medlemmar: Rösta.

Motståndare i valet: – Seko Pengar till S: 0.

Egen valkampanj: Okänd kostnad.

Budskap till medlemmar: Byt regering.

Motståndare i valet: Tidöregeringen. Transport Pengar till S: 0.

Egen valkampanj: Inom ordinarie verksamhet.

Budskap till medlemmar: ”En röd regering är mer arbetarvänlig.”

Motståndare i valet: – LO Pengar till S: 6 miljoner kr.

Egen valkampanj: 30 miljoner kronor.

Budskap till medlemmar: ”Rösta för vad som är bra för arbetare.”

Motståndare i valet: Kristerssons regering. (Musikerförbundet har inte svarat på Arbetets frågor.)

Sex miljoner från LO

Medan de flesta LO-förbund slutat ge pengar till Socialdemokraterna fortsätter centralorganisationen LO att sponsra partiet. Sedan flera år ligger den årliga summan kring 6 miljoner kronor.

Därutöver satsar LO i år 30 miljoner på en facklig valkampanj. Ungefär hälften går till själva kampanjen, uppger LO:s valledare Niklas Holmqvist. Resten satsas på utbildningar och stöd så att förbunden och LO:s regionala organisation kan göra jobbet.

– Det handlar om att vara ute, prata med folk, lyssna in vad som skaver – och sedan pressa på politiker för tydliga besked, säger Niklas Holmqvist.

Niklas Holmqvist, LO.

LO-facken har fortfarande formellt inflytande på central nivå i ”Arbetarepartiet Socialdemokraterna”, som det står på valsedlarna. LO:s ordförande Johan Lindholm är ledamot i partiets maktcentrum, det verkställande utskottet. Kommunals förra ordförande Tobias Baudin är partisekreterare. Sekos ordförande Gabriella Lavecchia och Byggnads Kim Söderström är ordinarie ledamöter i partistyrelsen.