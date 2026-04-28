Artikeln i korthet Att Tesla-strejkarnas fackförbund IF Metall inte kände till att det inte var tillåtet att betala in skatt på strejkersättningen sågas av skatteexperten Mats Tjernberg.

Att svensk lagstiftning inte är anpassad för långvariga strejker, borde lösas anser han.

Trots detta anser IF Metall att det är för tidigt att överväga lagändringar.

IF Metall har fått kraftig kritik från flera av de egna medlemmarna som i två och ett halvt år strejkat för kollektivavtal på Tesla. Flera strejkande har nu sagt upp sig från Tesla.

Svenska skattelagar har gjort att de är nolltaxerade och därmed står utan ekonomiskt skydd mot sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet. IF Metall betalade in skatt ändå, av välvilja för att undvika den situationen, men Skatteverket gav dem bakläxa. Nu får medlemmar tillbaka två års skatt, hundratusentals kronor. Men försäkringsskyddet är borta.

– Det står klart och tydligt i inkomstskattelagen att konfliktersättning ska vara skattefri. Jag tycker att det var ganska klantigt av dem att hamna i den situationen, säger Mats Tjernberg, professor i skatterätt vid Lunds universitet.

IF Metall själva har sagt att det inte finns någon bra förklaring till att man gjort fel.

IF Metall vill inte ändra

Men problemet visar att svensk lag inte är anpassad för en så här pass lång konflikt som Tesla-strejken.

– Det är ju något som borde lösas i ljuset av att det ändå är en grundlagsskyddad rättighet att gå ut i strejk, säger Mats Tjernberg.

IF Metall tycker dock att det är för tidigt att kräva lagändringar på den här punkten, trots att skattefrågan i värsta fall kan välta hela strejken.

– Det är uppenbart att vårt system inte är riggat för den här typen av konflikter.

Men å andra sidan så ska man vara försiktig med att ändra i ett system baserat på en enskild händelse. Vi får göra en analys av det framöver. Men just nu så ser jag ingen anledning till att förändra någonting, säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson.

Politisk fråga

Enligt Mats Tjernberg är det upp till politikerna om man vill ändra reglerna. I så fall skulle en väg kunna vara att man låter SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och rätt till a-kassa för strejkande ligga kvar på samma sätt som studier med studielån räknas som överhoppningsbar tid. Och när det gäller inbetalning till allmän pension får i så fall staten bära de kostnaderna.

– Den grundläggande regeln är att det är ersättning för utfört arbete som ska beskattas och ge socialförsäkringsförmåner och beläggas med arbetsgivaravgifter. Men om det finns en stark politisk vilja till det här så kan jag inte säga att det skulle vara något som hindrar från att man fryser fast en SGI eller rätt till A-kassa.

Däremot tror han att det skulle vara svårt att göra ersättningen skattepliktig. Det skulle då också krävas att facket betalar in arbetsgivaravgifter eftersom SGI:n bygger på arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift.

– Det blir i så fall fackförbunden och de som är anslutna till facket som får bära den kostnaden, säger Mats Tjernberg.