Dubbel-kabel för enklare installationer

Det säger Håkan Brandt, produktchef på larm/säkerhetssidan Nexans, som släppt EXQ3G2,5/GRHAL 4SM + 2x2x0,6.

En tvådelad kabel, typ figur 8, med kraft i ena delen och ”svagströmmen” i den andra. Fyra färgade singelmode fiber, två partvinnade 0,6-par samt 3G2,5 kvadrat koppar.

Kabeln dras isär och elektrikern tar sin del och fiberteknikern sin utan trassel, eller om du gör både och.

Anpassad för AC-installationer och lämpar sig särskilt väl vid avstånd +100 meter där PoE+ (Power over Ethernet) inte funkar.

– Ja, grundidén är att lösa behovet vid större kameraanläggningar, exempelvis på industrier där du kanske nyttjar belysningsmaster och har långa avstånd. Med den här kabeln kan du ha en central batteribackup, en central UPS, istället för backup ute vid varje mast, säger Håkan Brandt.

Ökar driftsäkerheten

Och med fiber ökar driftsäkerheten ytterligare, menar Håkan Brandt.

– Du kan ju ”boosta” koppartråd (få mer bandbredd, reds anm.) med aktiv utrustning ute på plats. Men då har du en felkälla till, därför valde vi fiber.

Ett annat plus är att det minskar behovet av att separera kablage med rör och kanaler.

Halogenfri kabel gjord för fast förläggning utomhus. Säljs på trumma (300m).

Är ni först ut med det här, hybrid med fiber?

– Mig veterligen är det här den första på marknaden.