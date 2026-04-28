2,2 miljoner. Så mycket uppskattar man att ett barn kostar från vaggan in i vuxenlivet.

En dramatisk ökning på en hel miljon på bara tio år, rapporterar SVT.

Boendekostnader, matkostnader och tja, alla kostnader har rusat.

Och som om inte inflationen vore nog får också samtidens ekonomiska osäkerhet och massarbetslöshet många att tveka.

LO varnar för ekonomiska hinder

I LO:s rapport Unga arbetares ekonomi från i höstas framgår samma sak som nu blivit nyhet: ökningarna slår olika beroende på inkomst och arbetare kan komma att välja bort barn av ekonomiska skäl.

Det innebär också att det också påverkar människors vilja och möjlighet att göra det.

Och vår regering har ju sagt sig vilja uppmuntra barnafödande. Det presenteras flitiga ekonomiska argument för det.

”Skaffa inte barn som du inte har råd med”, tänker nog många – och med exakt den attityden blir människor bemötta av både sin omgivning och av sittande regering om de lyfter vardagens utmaningar.

Svårt att erbjuda barnen ett gott liv

Men 2,2 miljoner innebär ju rent krasst att många faktiskt kommer ha problem att erbjuda sitt barn ett fullgott liv.

De som i sann Blondinbella-anda hellre kör på så kallade känsloargument trycker på hur menlöst ett barnlöst liv är, eller kanske än mer på hur uppfyllande det är att faktiskt skaffa dem.

Livet med barn ungefär som när fotbollslegendaren Gennaro Gattuso beskrev det lag han då tränade med de bevingade orden: ”Sometimes maybe good, sometimes maybe shit”. Som livet är mest, med andra ord.

Som politiker kan man så klart köra på Putins linje och skicka alla frivilligt barnlösa kvinnor till psykologen, eller så kan man försöka jobba med de verktyg som finns tillgängliga.

Alla barn är inte önskvärda

Dyrt med större bostäder? Bygg fler!

Dyrt med mat? Pressa matoligopolet! Stötta de lågprisbutiker som utmanar matjättarna!

Dyrt med ungar? Höj barnbidraget!

Men detta förutsätter ju så klart att man vill att alla ska ges möjlighet att skaffa barn.

Och är det något man kan urskönja om man tar en närmare titt på sittande regerings politik så är det ju att alla barn faktiskt inte är önskvärda.



Familjer med många barn? Nej tack – bort med flerbarnstillägg!

Höjt barnbidrag? Hellre sänkt skatt för alla som tjänar över 66 000 i månaden!

Invandrade barn? Stopp och belägg! Vi kastar till och med ut dem som redan är här!

Fler IVF-försök är inte nog

Fler IVF-försök är alltså inte en insikt kring statens ansvar, det är ett sätt att fortsatt belöna dem man anser värdiga nog att föröka sig.

Rut- och rotbidrag, skattelättnader, extra jobbskatteavdrag och ränteavdrag.

Tar man ett kliv tillbaka så är det samma tanke som med exakt allt annat: stötta välmående hushåll, lämna resten därhän.

Och med de ökade kostnaderna för barn är ju alltså det rationella att arbetare börjar arbeta tidigt, sparar pengar på börsen och låter dem växa till sig där i stället för att skaffa barn under sina fertilaste år.

Någon måste ju ta hand om våra äldre, packa varor på lager, bygga och fixa hus och dra el, har sittande ministrar tänkt på det?

Millimeterprecis ojämlikhet

Det är ju som bekant främst den som studerat länge som skjuter upp barn upp i 30- och 40-årsåldern.

För den som går direkt in i arbete efter gymnasiestudier väntar alltså varken belöning i budgetar, vid pension eller i någon annan form.

Med millimeterprecision fortsätter man alltså göda de grupper man tänker sig är de bärande och lämnar efter dem som man identifierat som tärande.

Det är ett helt knippe förslag som samlat innebär omvänd fördelning.

Ironiskt för gänget som påstår att barnbidrag är onödigt för kapitalstarka grupper och vägrar höja det.

En miss i denna analys, förutom att det är en vidrigt cynisk politik, är att man faktiskt inte kan bygga ett helt samhälle på en bråkdel av dess befolkning.

Men å andra sidan är det väl inte målet, heller.