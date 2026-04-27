Oron är utbredd i den vuxna befolkningen, men särskilt stor i medelåldern och nedåt.

Så många som var tredje person mellan 18 och 50 år uppger att de känt ekonomisk ångest, enligt undersökningen från Verian som gjorts på uppdrag av Oxfam.

Bakom oron finns högre kostnader för mat, boende och vardagsutgifter. Många oroar sig också för pensionen och för hur framtiden påverkas av krig och kriser.

Kan ge fysiska symtom

För många stannar det inte vid oro.

– Man kan få sömnsvårigheter, panikattacker och depression. Och på lång sikt kan en kronisk stress leda till flera fysiologiska sjukdomar, säger Oxfams generalsekreterare Suzanne Standfast.



Som Arbetet tidigare uppmärksammat har antalet fattiga i Sverige fördubblats på fem år enligt SCB, och är i dag runt 730 000 personer.

Rasar mot politiken: ”Bedövande tyst”

Att det kunnat bli så skyller Suzanne Standfast på politikerna.

– Det här är enorma samhällsutmaningar som vi anser att politiken inte tar tag i. Det är bedövande tyst kring det här.

Därför vill Oxfam gå ett steg längre – och kräver nu att Sverige klassar ekonomisk oro som en folksjukdom.

– Vi vill ha det här för att få till politiskt agerande, men också för att minska stigmat. Det är ett väldigt stigma kring att vara utsatt och ha den här formen av ångest, och leva i den här typen av utsatthet.

FAKTA: Folksjukdom Enligt Folkhälsomyndigheten är en folksjukdom något som drabbar många och påverkar hela samhällets hälsa under en viss tid. I Sverige gäller det till exempel diabetes, cancer och hjärtproblem. När minst en procent av befolkningen drabbas och konsekvenserna är allvarliga, för drabbade personer och samhället i stort, räknas det som ett folkhälsoproblem. Källa: Folkhälsomyndigheten Läs mer

Professor: Dagens arbetsliv är otryggt

Oxfams krav på sjukdomsklassning stöttas även av Per-Olof Östergren, professor emeritus i socialmedicin vid Lunds universitet.

En förklaring bakom oron tror han finns i att många i dag lever med osäkra inkomster och ett arbetsliv med fler gigjobb och otrygga anställningar.

– Det finns vetenskapliga studier som knyter de här faktorerna till psykisk ohälsa. Man kan ha en bra genomsnittlig inkomst under året men det är väldigt osäkert hur det kommer att se ut runt hörnet, och det påverkar.

Vill beskatta ”ultrarika”

Som botemedel mot den ekonomiska oron vill Oxfam att den ekonomiska jämlikheten ska öka. Det tycker organisationen kan lösas genom ökad skatt för “ultrarika” personer, som ska finansiera välfärd och stöd till utsatta grupper.

Per-Olof Östergren delar målet om ökad jämlikhet, men vill inte peka ut någon särskild reform.

– Vi vet att stor ojämlikhet är dåligt för folkhälsan och för den mentala hälsan. Har man bra och övertygande förslag på hur ojämlikheten ska minska så får man väl tillämpa det helt enkelt. Jag tycker inte att man ska ge specifika politiska pekpinnar.