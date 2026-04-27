En ny rapport från SPF Seniorerna visar att varken livsinkomst eller antal arbetade år får det genomslag i pensionskuvertet som utlovades när det nya pensionssystemet konstruerades.

Ambitionen med det nya pensionssystemet var att den samlade livsinkomsten och antalet år i arbete skulle vara vad som primärt bestämmer pensionen.

Riktåldern har ersatt faktiskt arbetade år

Därmed skulle ett arbetat år början av arbetslivet i princip få samma effekt på pensionen som ett arbetat år i dess slut.

Det har emellertid länge varit känt att så inte är fallet. Det har talats om att ”utväxlingen” i lägre pension är hög för dem som inte orkar arbeta ända till pensionsåldern.

Men nu kan SPF Seniorerna i konkreta siffror visa hur stor den här effekten är för ett antal typfall. Resultaten undergräver legitimiteten i hela pensionssystemet.

Det visar sig att den som kommer in sent i arbetslivet och sedan arbetar endast 30 år men förbi riktåldern kan få samma pension som den som arbetat 40-45 år, men kom in tidigt på arbetsmarknaden och sedan inte klarat att arbeta till riktåldern.

Lönar sig inte att börja jobba tidigt

Omvänt kan vid samma antal arbetade år och inkomst flera tusenlappar i månaden skilja mellan den som arbetar till riktåldern och den som måste gå i pension några år tidigare.

Bland de typexempel som SPF Seniorerna redovisar kan nämnas, en person som har en slutlön på 37 100 kronor och som började tidigt och arbetade länge.

Trots att personen har arbetat 45 år från det att hon var 20 år fram till att hon fyllde 65 år, får en pension per månad som är 2 800 kronor lägre än den som endast jobbat 40 år, har samma slutlön, men har haft sitt arbetsliv i åldern 28-68 år.

Detta är naturligtvis fullständigt orimligt.

Orkar inte hela vägen till pension

Pensionssystemet blir, även om det inte var tanken från början, riggat mot arbetarklassen.

Arbetare har i genomsnitt ett tidigare inträde på arbetsmarknaden än akademiker och har därför i genomsnitt arbetat fler år när det är dags för pension än akademikern har.

Arbetare har dessutom mer slitsamma jobb som gör att många inte klarar att arbeta till dagens pensionsålder.

Nästan fyra av tio arbetarkvinnor i åldern 55-64 år, för att nämna ett exempel, bedömer att de inte klarar att arbeta till pension.

Bland tjänstemannakvinnor är motsvarande andel inte ens hälften så stor.

Ett långt arbetsliv lönar sig således inte för dem vars kroppar säger stopp. De straffas i stället med lägre pension för att de har arbetat länge och hårt.

Medellivslängden ökar inte bland låginkomsttagare

Lägg därtill det senaste tillägget i pensionssystemet av närmast infernalisk orättvisa som nu drabbar Sveriges arbetare.

Den fasta pensionsåldern har ersatts med en riktålder som är knuten till befolkningens medellivslängd.

Riktåldern väntas därmed stiga successivt under de kommande decennierna. Det finns naturligtvis en logik i detta. Men också en stor inbyggd orättvisa.

Medellivslängden stiger nämligen inte lika mycket för alla grupper.

Skillnaderna har ökat drastiskt under de senaste femtio åren, och idag skiljer 10 år i medellivslängd mellan hög- och låginkomsttagare.

Det betyder att låginkomsttagare tvingas arbeta längre upp i åren för att höginkomsttagare blir äldre, och klarar de inte det straffas de med lägre pension.

Kan avgöra valet

Detta är bakgrunden till att LO nyligen krävde omfattande reformer i pensionssystemet.

Flera av förslagen tar sikte på just de orättvisor som SPF Seniorerna visar i sin rapport.

Ett arbetslivstillägg ska säkra skäliga pensioner för dem som har haft ett långt arbetsliv, en övergångspension införas för dem som inte klarar att arbeta fram till riktåldern och den automatiska uppskrivningen av pensionsåldern ska stoppas.

Det är fullt rimliga förslag.

Pensionssystemet är en central del av välfärden.

Det är inte rimligt att människor som arbetat hårt hela livet blir fattiga på ålderns höst, straffas för att de inte klarat att jobba ända till pensionen eller att arbetare systematiskt missgynnas.

Detta är en så stor fråga att den rentav kan avgöra val.

Vi föreslår att Socialdemokraterna fångar den boll LO kastat till dem och går till val på en pensionsreform.