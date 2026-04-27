Artikeln i korthet Elektronikföretaget Power har kritiserats för att låta anställda riskera förslitningsskador genom att hantera tunga vitvaror manuellt. Trots en en utredning från företagshälsovården, dröjer Power med att ändra sina rutiner.

Arbetsmiljöverket utfärdade ett hot om böter på 200 000 kronor för att tvinga fram en riskbedömning hos Power. Den visade att den nuvarande metoden innebär stor risk för skador. Trots detta har företaget inte återgått till säkrare hantering av godset med lastpallar.

Power vill undersöka alternativa arbetshjälpmedel, och säger att de prioriterar säkerhet framför kostnad.

– Det är oacceptabelt att de låter arbetstagarna utsättas för den här risken, när de nu har svart på vitt att en ergonom säger att det här kommer att ge dem förslitningsskador, säger Norbert Mayer, tidigare anställd och skyddsombud på Power.

Han var den som redan för flera år sedan anmälde det riskfyllda arbetet till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket tvingade till slut elektronikföretaget Power, med hot om böter på 200 000 kronor, att göra en riskbedömning av det tunga arbetsmomentet.

Power har sedan 2024 ändrat sina rutiner för lossning av vitvaror från lastbilar till butikerna.

Tidigare kom varorna på lastpallar och togs emot med hjälp av truckar.

Nu staplas tre vitvaror, till exempel diskmaskiner, direkt på varandra. Detta för att få plats med fler varor i lastbilarna.

Det kräver att anställda hanterar de tunga varorna manuellt.

Risk för belastnings- och fallskador

Enligt Arbetsmiljöverket finns risk för belastnings- och fallskador eller att vitvaror på 40–80 kilo rasar över anställda.

Något som företagshälsovårdens utredning nu också visar.

Där döms nästan allt arbete med manuell lossning ut.

Både för att det är alldeles för tungt och för att vitvaror riskerar att rasa över anställda.

Bör gå tillbaka till lastpallar

Företagshälsovården rekommenderar starkt Power att gå tillbaka till att leverera varor på lastpallar då man kan använda truck.

Det skulle vara säkrare, och också ta bort de tunga manuella momenten.

– Problemet är att Power fortsätter sätta sig emot och inte tar några egna initiativ. De verkar inte vilja ändra på det förrän Arbetsmiljöverket tar till tvångsmetoder. För det är en kostnadsfråga. De kommer att behöva skicka fler lastbilar om de går över till lastpallar, säger Norbert Mayer.

Power vill undersöka i sex månader

I sin handlingsplan som Power skickat till Arbetsmiljöverket står det inget om att återgå till lastpallar.

Där skriver företaget att de vill ha sex månader på sig att undersöka möjligheter till att tyngre varor ska placeras på golvet men fortfarande hanteras manuellt.

De ska också se över att ta in alternativa arbetshjälpmedel för att minska den manuella hanteringen.

Svarar inte på varför det tar sådan tid

Arbetsmiljöverket har nu dragit tillbaka själva hotet om 200 000 kronor i böter. Detta eftersom Power har gjort den riskbedömning med hjälp av företagshälsovården som myndigheten krävde.

Power svarar inte på frågan varför de behöver så lång tid på sig eller varför de inte bara går tillbaka till pallar.

De säger till Handelsnytt att företaget tar arbetsmiljöfrågor på största allvar och att de just nu ser över möjliga förbättringar och hjälpmedel tillsammans med externa experter.

Silje Ensrud, nordisk kommunikationschef skriver i ett mejl:

”Vi vill säkerställa att den lösning vi väljer fungerar i hela vår verksamhet. Det handlar inte om kostnader, utan om att göra rätt från början. Våra medarbetare ska inte behöva utföra arbetsmoment som inte är säkra, och det här arbetet har högsta prioritet.”