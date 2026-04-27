Det finns många hemska sätt att dö på.

Ändå är en återkommande tanke för egen del att må jag inte bli gammal och dement. För det är inte lätt att bli gammal.

Det är inte heller enkelt att ta hand om äldre så som svensk äldreomsorg fungerar i dag.



Min mormor är över 90 år och dement. Utöver oro och glömska är det lätt hänt att trilla i lägenheten.

Det händer mellan varven och med lite tur blir det bara blåmärken.

För någon sommar sedan gick det mindre bra och det blev ett sår.

Även läkningsförmågan försämras med åldern och ett sår kan ta tid att läka. Det behöver ses om regelbundet.



Med underbemanning riskerar det där regelbundna i stället att bli när tid finns, eftersom tid är en bristvara.

Att undersköterskor inom äldreomsorgen har dubbelt så höga sjuktal som genomsnittet på arbetsmarknaden underlättar inte. Men det är ett resultat av dåliga arbetsvillkor.

Marknaden vet inget om omsorg

Det måste inte se ut så. Med löner som motsvarar det arbete som görs, och scheman som gör att det går att ha ett liv även utanför arbetstid skulle personalen må bättre.



Tankesmedjan Tiden presenterade förra veckan rapporten Alternativ till marknadsstyrning av äldreomsorgen.

Rapporten fastslår inte så förvånande att marknadslogik lämpar sig extra dålig inom just omsorgsarbete.



Det intressanta i Tidens rapport är delen om vad politiken kan göra.

Norge lyfts fram som exempel där det gjorts ett gediget arbete kring hur man kan göra sig av med marknadsstyrningen.

Med politisk vilja är det fullt möjligt – om stöd finns från väljarna.

Promenad kostar extra

Och motståndet mot att äldreomsorg ska utföras av privata företag ökar.

Arbetsgivarna inom Vårdföretagarna får jobba hårdare för att upprätthålla bilden av ett välfungerande system.

På ett sätt som mer liknar en reseförmedling säljer de in de privata alternativen som om det vore lyxresorter.



När är gränsen nådd för svenskarna? Är det när det börjat kosta extra för de äldre att få ta en promenad i friska luften?



Den som inte är direkt berörd märker det ändå förr eller senare.

När vännen som är undersköterska inte längre orkar ses.

Eller när mamma eller pappa inte klarar sig själva längre, och man gör upptäckten att kön till ett boende är orimligt lång.

Eller via en nyhetsrubrik.

Valfrihet för företagen

När arbetsgivarna i Vårdföretagarna talar om valfrihetens betydelse gör de det knappast av omsorg om de äldre.

De äldre kan få mer inflytande utan att företagen får välja fritt var de vill hålla till och till vilka de vänder sig.



Det kanske är dags att erkänna? Marknadslogiken fungerar inte överallt.

Det som i affärsnäring leder till konkurs leder i omsorgen till att människor inte ens får sina sår omlagda.

Så hade det kunna gå

Så hur gick det för min mormor?



Bristande skötsel gjorde att bakterier i såret växte till sig.

Det ledde till att hon drabbades av rosfeber, hamnade på sjukhus och blev väldigt sjuk.



Om personalen haft rätt förutsättningar hade det där såret kunnat tas om hand ordentligt på äldreboendet.

Ambulansen hade inte behövt transportera henne en timme till sjukhuset, enkel resa.



Sjukhuset hade inte heller behövt skicka en anmärkning till äldreboendet med anledning av händelsen.

Men det är ju viktigt att få välja. Och det gynnar ju en försvinnande liten minoritet i samhället.



För på landsbygden finns det ingen som sett skymten av de där lyxboendena som Vårdföretagarna använder som skyltfönster för det privata.