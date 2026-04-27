Artikeln i korthet Marie Jarlsgård, som lider av en livshotande reumatisk sjukdom, lyckades återgå till sitt jobb på äldreboendet med hjälp av anpassade arbetsuppgifter.

Forskning och rapporter visar att många arbetsgivare brister i att hjälpa sjukskrivna att när de ska börja jobba igen, trots att de måste det enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Marie Jarlsgård tycker att arbetsgivare måste inse att det krävs extra bemanning för att stärka upp när en medarbetare har en sjukdom som kräver lättare arbetsuppgifter.

Marie Jarlsgård, 43, älskade sitt jobb på äldreboendet Östrabo i Svenljunga kommun. När hon blev allvarligt sjuk för några år sedan var hon därför fast beslutsam att försöka komma tillbaka och jobba.



Marie har en livshotande reumatisk sjukdom som orsakar inflammation i blodkärlen. Hon måste därför undvika tyngre arbetsuppgifter som kan utsätta kroppen för stress och höjt blodtryck.

– Men jag ville inte ge upp mitt arbete redan i 40-årsåldern, säger Marie Jarlsgård.



När hon började jobba igen på deltid hade hon ett möte med sin chef och de kollegor som hon skulle jobba kväll med. De gick igenom vilka arbetsuppgifter som Marie behövde undvika – och vad hon kunde göra i stället.

Borstade allas tänder

När det var dags att duscha en vårdtagare fixade Marie Jarlsgård det runtomkring. Hon tog fram handdukar, såg till att den gamlas kläder var framlagda och förberedde de mediciner som skulle ges.

Hon borstade också tänderna på alla vårdtagare.

– Genom att se till allt runtomkring blev det lättare för kollegorna. Det fanns alltid saker jag kunde göra.

När kollegorna vände på en vårdtagare i sängen för att göra rent, var det Marie som tvättade av personen.

– Jag skötte också lättare städ, som att damma, serverade mat, eller var stöd för våra brukare som var kapabla till att duscha själva.

Det måste chefen göra om du inte kan jobba som vanligt Arbetsgivaren ska ständigt prata med sina anställda om arbetsmiljön, och om det behövs anpassa jobbet efter den anställdes förmåga. Syftet är att undvika sjukskrivning.

En anpassning kan vara ändrade arbetstider, hjälpmedel, socialt stöd eller särskilda arbetsinstruktioner.

Arbetsgivaren är skyldig att göra en utredning om det finns behov av arbetsanpassning. Om det gör det ska arbetsgivaren så snart som möjligt utreda hur anpassningen ska utformas och genomföra den.

Arbetsgivare måste ha skäliga argument för att neka anpassningar. Men Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger inget om var gränsen går. Chefen kan hävda att medarbetarens behov av anpassningar inte är rimliga utifrån verksamheten. I slutändan blir det en arbetsrättslig fråga.

Arbetsgivarens skyldigheter regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd, Afs 2023:2, kapitel 3.

Läs mer om anpassningar på Arbetsmiljöverkets hemsida



Källa: Arbetsmiljöverket



Det fungerade så bra att Marie efter ett tag kunde gå upp från 25 till 50 procent. Och hon tror att det som var helt avgörande var att kollegorna fick vara med och tycka till.

– Man måste sätta sig ner och gå igenom arbetsmomenten och hitta en uppdelning som alla är nöjda med. Det går inte att bara kasta in någon som varit sjukskriven och säga att det här kan hon inte, så det får ni göra.

Arbetsgivare måste anpassa

Arbetsgivare är skyldiga att erbjuda anpassade arbetsuppgifter till medarbetare som behöver det, till exempel efter en sjukskrivning. Men forskning tyder på att många inte lever upp till kraven.

Inte minst i äldreomsorgen, där arbetsbelastningen är hög och bemanningen slimmad.

– Det finns varken luft i schemat eller mandat uppifrån som gör det möjligt att plocka bort tyngre arbetsuppgifter utan att det påverkar andra medarbetare för mycket, har Viktoria Wahlström, forskare vid Umeå universitet, tidigare sagt till KA.



Arbetsgivarna är dåliga på anpassningar Bara två av tio anställda uppgav 2024 att deras arbetsgivare erbjuder anpassningar för att äldre medarbetare ska kunna jobba kvar längre. 14 000 anställda i olika branscher svarade på enkäten (Centrum för arbets- och miljömedicin).

Av de som svarade att arbetsgivaren erbjuder anpassningar, var det vanligast att få gå ner i arbetstid eller att få styra sina arbetstider mer.

Men det arbetare med tunga jobba helst vill ha är minskade fysiska krav, att få andra arbetsuppgifter eller möjligheter att byta arbete.

Chefer tycker det är svårt att ge anpassningar för några utan att det innebär mer jobb för andra medarbetare. De är också rädda för att det ska uppfattas som orättvist, enligt en studie från Umeå universitet.

Bara fyra av tio arbetsgivare fick godkänt när Arbetsmiljöverket 2022 granskade om de lever upp till föreskrifterna om arbetsanpassning.



Marie Jarlsgård säger att hon också hade en bra chef under den här tiden, som såg till att det kom in förstärkning från en annan avdelning vid tunga lyft.



Hon tycker att arbetsgivare måste inse att det krävs extra bemanning under den tid en medarbetare har anpassade arbetsuppgifter. Annars riskerar det att göra jobbet tyngre för resten av de anställda.

– Och då kommer det sluta med att arbetsgivaren står med flera sjuka i stället för en.

Tacksam mot kollegorna

I dag är Marie Jarlsgård sjukskriven på heltid igen. Hon fick en ny chef på äldreboendet som inte var lika förstående, och jobbet blev för stressigt och tungt.

Ett tag prövade hon att jobba deltid på ett LSS-boende med anpassade arbetsuppgifter. Men till slut fick hon inse att hon inte kunde riskera att utsätta kroppen för mer belastning.

Hon säger att hon insett att arbetslivet är en del av livet som är över för henne. Nu ska hon söka sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension.

– Men tack vare mina underbara kollegor fick jag några år till och kunde vara en del av samhället. Jag är så tacksam för det.