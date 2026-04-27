Här talar facktopparna på 1 maj 2026 – LO:s ordförande till Göteborg

Precis som vanligt talar fackliga toppar och politiker på första maj. För Fastighets Nicklas Nilsson och Livs Natasa Stojkovic blir det debut som ordföranden för LO-förbund.

I fjol talade LO:s ordförande Johan Lindholm vid Norra Bantorget på första maj, i år besöker han Göteborg. Foto: Magnus Lejhall/TT

📣 Göteborg

Johan Lindholm, LO-ordförande, Göteborg
Eva-Lotta Ramberg, ordförande Hotell- och restauranganställdas förbund, Stenungsund
Jessica Leiding, LOs andre vice ordförande, Kungälv

📣 Stockholm

Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i LO, Hallstavik och Norrtälje
Magdalena Andersson, partiledare Socialdemokraterna, Sundbyberg och Norra bantorget
Nooshi Dadgostar, partiledare Vänsterpartiet, Kungsträdgården

📣 Gävleborg

Nicklas Nilsson, ordförande Fastighetsanställdas förbund, Sandviken
Per-Olof Sjöö, ordförande GS-facket, Edsbyn

📣 Sjuhäradbygden

Linda Palmetzhofer, ordförande Handels, Bollebygd

📣 Skaraborg

Natasa Stojkovic, ordförande Livs, Skara

📣 Norrbotten

Gabriella Laveccia, ordförande SEKO, Piteå

📣 Uppsala

Kim Söderström, ordförande Byggnads, Uppsala
Louise Olsson, förste vice ordf LO, Enköping
Ardalan Shekarabi, riksdagsledamot (S) och gruppledare i Arbetsmarknadsutskottet, Uppsala och Enköping

📣 Västerbotten

Malin Ragnegård, ordförande Kommunal, Umeå
Lotta Wiechel, förbundssekreterare SSU, Skellefteå

📣 Västmanland

Marie Nilsson, ordförande IF Metall, Västerås och Sala

📣 Östergötland

Elsa Alm, ungdomsansvarig LO, Finspång

📣 Skåne

Elfva Barrio, ordförande S-Studenter, Lund
Tobias Baudin, partisekreterare (S), Helsingborg och Malmö

📣 Dalarna

Moska Hassas, ordförande SSU, Falun