Här talar facktopparna på 1 maj 2026 – LO:s ordförande till Göteborg
Precis som vanligt talar fackliga toppar och politiker på första maj. För Fastighets Nicklas Nilsson och Livs Natasa Stojkovic blir det debut som ordföranden för LO-förbund.
📣 Göteborg
Johan Lindholm, LO-ordförande, Göteborg
Eva-Lotta Ramberg, ordförande Hotell- och restauranganställdas förbund, Stenungsund
Jessica Leiding, LOs andre vice ordförande, Kungälv
📣 Stockholm
Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i LO, Hallstavik och Norrtälje
Magdalena Andersson, partiledare Socialdemokraterna, Sundbyberg och Norra bantorget
Nooshi Dadgostar, partiledare Vänsterpartiet, Kungsträdgården
📣 Gävleborg
Nicklas Nilsson, ordförande Fastighetsanställdas förbund, Sandviken
Per-Olof Sjöö, ordförande GS-facket, Edsbyn
📣 Sjuhäradbygden
Linda Palmetzhofer, ordförande Handels, Bollebygd
📣 Skaraborg
Natasa Stojkovic, ordförande Livs, Skara
📣 Norrbotten
Gabriella Laveccia, ordförande SEKO, Piteå
📣 Uppsala
Kim Söderström, ordförande Byggnads, Uppsala
Louise Olsson, förste vice ordf LO, Enköping
Ardalan Shekarabi, riksdagsledamot (S) och gruppledare i Arbetsmarknadsutskottet, Uppsala och Enköping
📣 Västerbotten
Malin Ragnegård, ordförande Kommunal, Umeå
Lotta Wiechel, förbundssekreterare SSU, Skellefteå
📣 Västmanland
Marie Nilsson, ordförande IF Metall, Västerås och Sala
📣 Östergötland
Elsa Alm, ungdomsansvarig LO, Finspång
📣 Skåne
Elfva Barrio, ordförande S-Studenter, Lund
Tobias Baudin, partisekreterare (S), Helsingborg och Malmö
📣 Dalarna
Moska Hassas, ordförande SSU, Falun