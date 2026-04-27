Artikeln i korthet Mellan 2017 och 2021 omkom ungefär 220 personer i arbetsplatsolyckor i det svenska arbetslivet, men endast i 27 av dessa fall har åklagare drivit krav på ansvar för arbetsmiljöbrott.

Detta har lett till straff i 22 fall, oftast i form av böter till företagen.

Ungefär 220 personer dog i arbetsplatsolyckor under åren 2017-2021. Det visar Arbetsmiljöverkets och Arbetets uppgifter.

Arbetets sammanställning visar att åklagare har drivit krav på att någon ska hållas ansvarig för arbetsmiljöbrott efter 27 av de olyckorna.

22 gånger har det lett till böter eller annat straff.

Det står klart efter att det kommit en friande dom i det sista prövade fallet från de här åren, Arbetet har följt samtliga rättsprocesser. Att det gäller olyckor långt bak i tiden beror på att utredningar och rättsprocesser tar lång tid.

Mamman: ”Fullständig katastrof”

I ett av tio fall från 2017-2021 har alltså arbetsgivaren på något sätt straffats för att olyckan kunde hända.

Siffran väcker känslor.

– Åt helskotta för lågt. En fullständig katastrof, säger Christina Andersson.

Hon är mycket missnöjd med att förundersökningen om olyckan som kostade hennes 20-årige son Robin livet 2019 lades ned utan åtal.

”Inte alltid brottsmisstanke”

Det finns å andra sidan inget som säger att ett brott har begåtts varje gång någon dör på jobbet.

– Att någon avlider på en arbetsplats är inte identiskt med att det finns en brottsmisstanke, konstaterar åklagaren Jörgen Lindberg, vice kammarchef på Åklagarmyndighetens enhet för arbetsmiljömål.

I statistiken över omkomna finns rena olyckshändelser, personer som varit med i flygkrascher utomlands, trafikolyckor, egenföretagare som själva varit ansvariga för sin arbetsmiljö.

Jörgen Lindberg pekar på att åklagare i hög grad driver vidare de fall där Arbetsmiljöverkets utredningar har lett till att myndigheten anmält en brottsmisstanke.

Christinas son Robin klämdes till döds när han arbetade inom betongindustrin i Skåne.

Vill att utredning återupptas

Men Christina Andersson är övertygad om att det finns allvarliga brister bakom olyckorna i betydligt fler fall än de som drivs vidare av åklagare:

– Minst hälften törs jag sätta huvudet på, säger hon och hänvisar till kontakter med andra anhöriga.

Hennes son Robin klämdes till döds när han arbetade inom betongindustrin i Skåne. Familjen har drivit att utredningen om olyckan ska återupptas, men hittills inte fått svar på sina krav.

Christina Andersson pekar bland annat på att Arbetsmiljöverket efter olyckan ställde krav på högre säkerhet för fortsatt användande av den maskin där Robin klämdes.

Önskar sig ett avslut

När åklagaren lade ned förundersökningen 2020 sa han till Helsingborgs Dagblad att det inte gått att bevisa att bristerna som funnits lett till olyckan.

När Robin klämdes till döds hade han bara några dagar kvar på arbetet. Sedan väntade en ö-luff i Grekland och en utbildning till flygplanstekniker.

– Han var jätteglad, säger hans mamma.

Hon tror att en rättsprocess skulle ge ett avslut för familjen. Men framför allt en signal om allvaret.

Kritik mot utredningar

Hon är kritisk till hur polisutredningen sköttes.

– De förhörde inte ambulanspersonal eller brandmännen som var på plats när Robin omkom, säger hon.

Även i det sista fallet från de här åren som har prövats i domstol skymtar kritik mot utredningen fram.

En 34-årig man fick sommaren 2020 ett stämp, en sorts metallstolpe, i huvudet på en byggarbetsplats. I den friande domen, från mars i år, skriver tingsrätten bland annat att det inte gjorts någon brottsplatsundersökning – och att det därför är oklart hur stolpen kunde falla.

En tidigare dom, rörande en fallolycka på ett bygge 2019, blev friande trots uppenbara brister. Det gick inte att slå fast vilket företag i kedjan av entreprenörer som hade ansvaret.

