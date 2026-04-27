20 000 skattefritt – så vill Centern lösa jobbkrisen

Artikeln i korthet Centerpartiet föreslår ”förenklade jobb” utan skatt och arbetsgivaravgifter som ett sätt att snabbt hjälpa långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden, med en lön om 20 000 kronor i månaden.

LO kritiserar förslaget eftersom det går utanför den svenska modellen och för att det liknar redan befintliga lösningar som etableringsjobb.

Enligt Centerpartiet är deras förslag enklare och kan leda till omkring 20 000 nya jobb, i kontrast till etableringsjobben som haft begränsad framgång.

Genom skattebefriade ”förenklade jobb” ska den som gått länge utan arbete få en snabbare väg in, enligt förslaget.



– Här kan man komma in rakt från bidrag och in i arbetslivet, säger Martin Ådahl, partiets ekonomiskpolitiske talesperson.

Den som får ett sådant jobb slipper skatt i upp till två år, samtidigt som arbetsgivaren slipper arbetsgivaravgifter.



Den anställda får 20 000 kronor i månaden, utan avdrag.

Idén är en del av Centerns förslag till vårbudget, som alternativ till den regeringen presenterade för två veckor sedan.

LO: ”Kliver över röda linjer”

Men förslaget får syrlig kritik från fackorganisationen LO, som samlar 13 fackförbund i Sverige.

– Centerpartiet slår in öppna dörrar samtidigt som de kliver över röda linjer, säger LO:s chefsekonom Torbjörn Hållö.

Han menar att förslaget inte tillför något nytt – och att det bryter mot traditionen att arbetsgivare och facken kommer överens om anställningsformer.

– Vi har redan etableringsjobben, som fack och arbetsgivare tagit fram tillsammans. Det är märkligt att lägga fram ett förslag som i stort sett redan finns.

Dessutom tycker han att politiker ska hålla sig ifrån att sätta lönenivåer.



– Löner ska inte bestämmas av politiker, utan av arbetsmarknadens parter. Det finns redan sätt att anställa personer långt från arbetsmarknaden – frågan är vad det här ska lösa, säger han.

Ska ge 20 000 jobb

Centerpartiets Martin Ådahl håller inte med.



– Etableringsjobben har fastnat i byråkrati och nått väldigt få. Det fanns stora förhoppningar men det blev motsatsen, säger han.

Arbetet rapporterade i november att totalt 84 långtidsarbetslösa fått jobb genom reformen – långt ifrån målet om tusentals anställningar.

Enligt Martin Ådahl är deras modell mycket enklare och rakare, och han uppskattar att det kan ge omkring 20 000 jobb, men ser potential för långt fler.



– Det är svårt att räkna exakt, men det viktiga är att vi får till enkla vägar ut ur långtidsarbetslöshet som kan leda till vanliga anställningar efteråt, säger Martin Ådahl.

