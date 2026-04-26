Råkade säga upp sig via bank-id – efter 42 år på samma jobb

Artikeln i korthet En målare signerade ofrivilligt ett avtal med bank-id som innebar att han sagt upp sig från anställningen.

Byggnads, anser att signaturen inte var avsiktlig och stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen.

Konflikten med företaget började efter ett turbulent möte där HR-chefen uttryckte sig nedsättande mot målaren och hans kollegor.

Enligt målaren som jobbat på firman i 42 år framgick det inte av e-postmeddelandet att den länk han uppmanades klicka på innebar att han skulle signera ett avtal om att säga upp sig själv.

– För att man ska träffa ett avtal så ska man ju ha en avtalsavsikt. Man ska vilja träffa en överenskommelse. Det har inte den här målaren velat, säger Henric Ask, förbundsjurist vid LO-TCO rättsskydd som företräder målaren i ärendet.

När han lite mer än ett dygn senare förstod vad hade han signerat meddelade han arbetsgivaren att han inte hade haft för avsikt att säga upp sig och att han inte förstått vad det var hade gjort när han öppnade länken, något som tidningen Byggnadsarbetaren rapporterade om först.

– Det är ganska så uppenbart att det har skett ett misstag från hans sida. Han har inte förstått vad han gjort när han har använt den här digitala signeringen, säger Henric Ask.

Och här finns det viss praxis att luta sig mot, enligt Henric Ask som jämför med situationer där arbetstagare i vredesmod sagt upp sig för att sedan ångra sig utan att det lett till riktiga uppsägningar.

”Slut i huvudet”

Målarens fackförbund Byggnads stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.

Arbetsgivaren hade alltså skickat ett e-postmeddelande med ett avtal som innebar att han skulle säga upp sig själv med omedelbar verkan utan de fyra månaders uppsägningstid han enligt avtalet hade rätt till. LO-TCO Rättskydd jämställer detta med ett avskedande och vill ha det ogiltigförklarat.

Bakgrunden är en konflikt med ledningen på företaget . Bråket började med ett möte på firman mellan HR-chefen och några av de anställda där bland annat formerna för kommande utvecklingssamtal diskuterades. Mötet blev hetsigt och slutade med att HR-chefen pekade på målaren och hans kollegor och uttalade orden ”du är slut i huvudet och du är slut i huvudet” varpå hon rusade därifrån.

Tio dagar senare kallades målaren till ett möte där HR-chef och vd påstod att han hade misskött och fuskat med arbetstiderna. Något han aldrig gjort, säger han själv. Då fick han ett ultimatum – säg upp dig själv eller så blir du avskedad. Målaren svarade inte och gick inte med på någonting men fick veta att bolaget skulle återkomma med ett förslag till avtal.

Byggnads vann liknande fall

Byggnads kräver nu skadestånd på 250 000 kronor och ersättning för utebliven lön på drygt 45 000 kronor i månaden från den 1 december 2025 fram till dess huvudförhandling inleds i AD, något som förmodligen inte sker förrän tidigast i början av nästa år.

Om domstolen skulle komma fram till att det funnits sakliga skäl för uppsägning men inte för avsked kräver facket ett lägre skadestånd samt ersättning för lön under uppsägningstiden.

Arbetet har sökt måleriföretaget. HR-chefen skriver i ett mejl till Arbetet: “Vi kommenterar inte pågående processer.”

Nyligen vann Byggnads på alla punkter i ett likande fall som också gällde en målare där företaget påstod att han hade sagt upp sig, vilket målaren själv inte kände till.