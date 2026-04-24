Svenskarna vill jobba mindre – men inte om det hotar lönen

Undersökningens resultat förvånar inte arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.

– Det går inte att korta arbetstiden utan att det kostar för löntagarna. Det är för bra för att vara sant, säger Petter Danielsson, arbetsmarknadsekonom på organisationen.

I mätningen, gjord av Novus på uppdrag av Skandia, svarar drygt sju av tio att de är positiva till en generell arbetstidsförkortning.

Men om det skulle slå mot lönen, pensionen eller innebära fler år i arbete – då svänger stödet snabbt.

Då blir det i stället nej tack från en lika stor andel i undersökningen.

Facket: Går att göra både och

LO, en sammanslutning av 14 fackförbund för arbetare, driver just nu frågan om kortad arbetstid.

Men inte heller de överraskas av att en majoritet är emot reformen, om det drabbar dem själva ekonomiskt.

Oron är rent av ”befogad”, säger Veli-Pekka Säikkälä, LO:s avtalssekreterare.



– Ja, för det här är helt och hållet beroende på hur man gör.

Han menar att LO:s modell kan genomföras utan att det drabbar löntagarna.

– Vi ska göra det här med bibehållen lön och fortsatt löneutveckling, säger han.

Tanken är att förändringen ska ske stegvis över flera år, så att ekonomin hinner anpassas.

– Det här är något som tar flera år att införa.

Svenskt Näringsliv: Blir för dyrt

Men bara för att man sprider ut det över tid, så försvinner inte effekterna, menar Petter Danielsson på Svenskt Näringsliv.

– Kostnaderna finns fortfarande där, det kommer man inte runt. Jobbar man mindre med samma lön, då ökar kostnaderna, säger han.

LO skickade i vintras en begäran till Svenskt Näringsliv om att förhandla om kortare arbetstid för alla som jobbar – men möttes av ett blankt nej.

Enligt Svenskt Näringsliv kan kortare arbetstid fungera i vissa branscher – men en generell sänkning tycker de blir för dyr.

Varnar för ökade priser

Veli-Pekka Säikkälä på LO tror dock att kostnaderna kan vägas upp av vinster som reformen medför.

– Om folk blir friskare och orkar mer när de jobbar mindre, då kan det till och med vara så att produktiviteten ökar ytterligare. Då finns det också större utrymme för löneökningar.

Men det är en riskfylld kalkyl, tycker Petter Danielsson.

– Man kan inte bygga ett system på något som kanske händer i framtiden.

Han står fast vid att det i slutändan ändå blir löntagarna som drabbas.

– Jobbar man mindre men ska ha samma lön, då går priserna upp och köpkraften minskar.