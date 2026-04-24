Oro kring jobb ökar bland unga kvinnor

Artikeln i korthet Över 60 procent av unga arbetslösa kvinnor oroar sig för att inte få jobb, enligt LO:s attitydundersökning bland unga (18-29) på arbetsmarknaden.

Arbetslöshet rankas nu som näst viktigaste valfrågan för unga, efter sjukvård.

Ökande psykisk ohälsan bland unga kvinnor kopplat till anställningstrygghet undersöks i ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet .

Över 60 procent av unga arbetslösa kvinnor (18-29 år) är mycket eller ganska oroliga för att inte få något jobb, enligt undersökningen. Män är betydligt mindre bekymrade. Totalt sett har andelen oroliga bland arbetslösa för den framtida jobbsituationen ökat med 14 procentenheter jämfört med förra årets undersökning.

Bland dem som har jobb ökar också oron för att bli arbetslös.

Och arbetslöshet har nu seglat upp som den näst viktigaste valfrågan för unga väljare.

– Det är ganska uppenbart att de politiska partier som lyckas formulera ett svar på arbetslösheten och ge unga en framtidstro också har en möjlighet att plocka väldigt många unga väljare i höstens val, säger Elsa Alm, ungsekreterare på LO.

Ökad psykisk ohälsa

Arbetslöshet är nu en viktigare valfråga än brottslighet, skola/utbildning och miljöpolitik som i förra årets undersökning låg före i rangordningen. Endast sjukvården är en viktigare valfråga än arbetslöshet, enligt de svarande ungdomarna.

Det är opinionsföretaget Novus som har gjort attitydundersökningen åt LO. Underlaget består av 2 178 svarande.

Samtidigt visar forskning att anställningstrygghet är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga psykisk ohälsa bland unga.

”För unga kvinnor tycks arbetslivet spela en central roll för hur de upplever sin sociala status, säger Anna Nyberg, forskare och psykolog vid Uppsala universitet, enligt ett pressmeddelande.

Hon håller i ett forskningsprojekt som undersöker kopplingen mellan den ökande psykiska ohälsan bland unga kvinnor kopplat till bland annat anställningstrygghet.

“Upplevd anställningsotrygghet verkar ha starkare koppling till depressiva symtom hos yngre än hos äldre, kanske för att man inte hunnit bygga upp samma ekonomiska och sociala trygghet ännu”, säger Anna Nyberg.

Projektet finansieras av Afa försäkring.