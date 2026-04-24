Det är lördag eftermiddag. I tamburen på äldreboendet Pjäsen i Visby sitter 17-åriga Midas Stiernelov tillsammans med fem ungdomar i högstadieålder och har uppstartsmöte inför dagens arbetspass. De ska spela spel och rita med de äldre.

Midas har planerat för aktiviteten och bokat personalen som ska utföra den – han är nämligen chef för arbetsgruppen.

– Att jobba här är en dröm, kan man säga.

Ansvarar för sociala aktiviteter

Ungdomarna jobbar för ett företag som heter Ung omsorg. Om helgerna förser de äldreboenden runt om i landet med personal i högstadie- och gymnasieåldern som ska sätta guldkant på de äldres vardag.

Midas Stiernelov är teamledare för just den här arbetsgruppen på Pjäsen, där han jobbat sedan 2023. Varje helg styr han upp aktiviteter som ungdomarna och de äldre gemensamt deltar i.

Bakning, bowling, promenad och quiz. I dag står det ”rita” på schemat.

Ungdomarna, de flesta 14 år gamla, hämtar de äldre från sina rum. De rullar ut rullstolarna till köket där de sätter sig runt borden och tillsammans färglägger elefanter.

– Har ni någonsin sett en elefant? frågar 14-åriga Inara Nitz-Barney de båda damerna vid hennes bord.

– Ja, men bara på zoo i Stockholm, svarar en av dem och berättar historien bakom.

På Pjäsens äldreboende i Visby jobbar ungdomar extra under helger för att umgås med de äldre.

Win-win för alla

Ungdomarna, de boende och ordinarie personal. Alla i rummet är överens om vikten av utbytet där de äldre får ägna sig åt aktiviteter utöver det vanliga och ungdomarna får lyssna på deras berättelser.

Undersköterskan Leif Andersson jobbar på Pjäsen och är kontaktperson till Midas Stiernelov. Två gånger om året ses de för att tillsammans planera agendan – vilka aktiviteter som ska göras och när.

– De gamla gillar verkligen det här, säger Leif Andersson.

Populärast är aktiviteterna på demensavdelningarna. Där har många särskilt stort behov av att det händer saker, att uttrycka sig eller fysisk aktivitet, berättar han.

Alla boende följer inte med på aktiviteterna, men när en del gör det får ordinarie personal mer tid över att ta hand om de som är kvar, förklarar Leif Andersson.

– Det är ju sådant vi inte hinner göra annars, så det är väldigt välkommet.

Ung Omsorg Företaget Ung Omsorg bildades bildades 2007 och har idag över 3 300 ungdomar anställda på äldreboenden runt om i landet. De är mellan 13 och 19 år gamla och arbetar med att sätta guldkant på de gamlas vardag genom sociala aktiviteter, promenader och samtal. Arbetspassen är under helgerna och det vanligaste är att ungdomarna arbetar mellan 2-3 timmar ungefär 2-3 gånger i månaden. Varje arbetslag leds av en ungdom i gymnasieåldern. Källa: Ung Omsorg.

50 000 behövs i äldreomsorgen

Färska siffror från Socialstyrelsen visar att 50 000 personer behöver rekryteras innan 2030.

Just Gotland är också ett av länen med högst andel åldrande befolkning. Utmaningen med framtidens kompetensförsörjning är stor, säger Anna Lipponen som är utbildningshandläggare på Region Gotland.

– Då är Ung omsorg den insats som kanske ger mest, säger hon.

Samarbetet mellan regionen och företaget började 2022 och sedan dess har antalet ungdomsteam stadigt ökat. I dag har Ung omsorg 87 anställda ungdomar på Gotland.

– Det är en så bra grej, man får två flugor i en smäll, säger Anna Lipponen.

Hon poängterar också att ytterligare fördel med aktiviteterna är att de tar väldigt lite tid från ordinarie personal, som slipper handleda ungdomarna.

Midas, 17, vill jobba inom vården

Och siffrorna ser bra ut, säger Anna Lipponen. Hon har tagit del av Ung omsorgs enkäter till sina anställda – av vilka 85 procent fått en bättre bild av äldreomsorgen än tidigare.

67 procent av de ungdomarna som jobbat i teamen svarade dessutom att de numera kan tänka sig att utbilda sig inom vård och omsorg.

En av dem är Midas Stiernelov.

– Från början var det enbart för att få en inkomst. Jag ville bli åklagare när jag var yngre. Nu är det garanterat att jag vill jobba inom vården, säger han.

Han är inte längre där för lönen – som ligger på 111 kronor i timmen – utan för att umgås. Arbetet är otroligt viktigt, säger han.

– Våra äldre är ju Sveriges ryggrad, då måste vi kunna behandla dem som de förtjänar.

