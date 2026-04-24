”Efter 20 år i vården är min kropp redan slutkörd”

I över 20 år har jag sålt min kropp alldeles för billigt. Så går tankarna när jag ligger på en brits och får en massage. Det är friskvårdsbidraget jag använder.

Varje muskel skriker: inte där, inte där. Ryggen och axlar skriker efter återhämtning. I över 20 år har jag arbetat inom omsorgen. Lönen har knappt varit påverkningsbar.

Kroppen orkar inte heltid

Löneutvecklingen under de här åren har varit knappa 12 000 kronor. Min kropp är numer värd 34 950 kronor på en heltid.

Men heltid arbetar jag inte. För kroppen behöver, trots smärta, även återhämtning i sömn och tid till min familj.

Resultatet är en knapp reducering av tjänst. Så min kropp är numer till salu för 32 154 kronor. Ett alldeles för lågt pris för att orka minst 25-30 år till inom omsorgen.

Måste lösningen vara att byta arbete?

Min kropp är 40 år men känns som i slutet av ett arbetsliv. Svaret man kan få när man lyfter problematiken är oftast: Byt arbete.

Men vem ska stanna kvar? Vem ska utföra arbetsuppgifterna om all omsorgspersonal slutar att arbeta och byter yrke?

För mig är inte detta ett alternativ i nuläget. Ännu står jag på benen och kan utföra mina arbetsuppgifter, även om kroppen säger nej.

Vi måste alla säga ifrån

Jag kan inte sluta att kämpa för arbetsmiljön och för allas rätt till en lön man kan leva på. Jag kan inte sluta ta kampen för arbetarna.

Men jag behöver hjälp på vägen. Vi måste alla sätta gränser. Vi måste alla våga säga ifrån. Och framförallt behöver vi en arbetstid med återhämtning.

Samtidigt så behöver alla en lön värd sitt namn som man kan leva på. Inte överleva på. Lönerna är för låga till det pris omsorgens personal får betala.

Mindre pengar som pensionär

Deltidsarbete under ett helt yrkesliv ger också en lägre pension. Du ska ha en lön som är bra under yrkeslivet och du ska sedan ha en pension du kan leva på.

Det är dags för arbetarna nu. Det är dags för en sänkt arbetstid och det är dags att det orättvisa karensavdraget försvinner.

Till dig som funderar på att börja engagera dig politiskt: Gör det. Du som arbetare behövs. Inte sen, utan nu.

Ann-Sofie Svensson undersköterska, arbetsplats- och skyddsombud samt fritidspolitiker (S) Sotenäs