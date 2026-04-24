En vän till mig hamnade häromkvällen i ett samtal med två medelålders män på pendeltåget hem mot norra Stockholm.

De båda männen arbetade inom samma statliga myndighet.

När det började bli dags att kliva av ursäktade sig den ene som behövde ta ett samtal.

Till följd av de högerextrema så kallade aktivklubbarnas ökade närvaro i Stockholm hade han börjat höra av sig till sin fru när han gick mellan pendeln och hemmet.

Aktivklubbar har väckt nytt liv i svensk vit makt-miljö.

Genom en kombination av högerextrem ideologi, kampsport och fysisk träning radikaliserar de unga män.

Dessa aktivklubbar delar idéer med de högerextremister som i slutet av 80-talet bildade Sverigedemokraterna.

Hårt samtalsklimat

Så ser det ut när extremhögern flyttar fram sina positioner. Först i gatubilden, sedan i vanliga människors beteenden.

TCO, tjänstemännens centralorganisation släppte i dagarna rapporten ”Hövlighetsmissionen” om hur hot, hat och personangrepp påverkar samhället och demokratin.

Rapporten speglar det hårda samtalsklimatet som råder.



I samband med rapporten fick Novus i uppdrag att undersöka hur allmänheten upplever hövlighet och tonläge i svensk politik.

Var fjärde person som svarade uppger att den hårda tonen påverkar deras vilja att rösta.

En högst oroväckande utveckling som borde få alla varningsklockor att ringa i Regeringskansliet.

Så vad gör regeringen?

Tja, förra veckan gick ministern som är ansvarig för det civila försvaret, Carl-Oskar Bohlin (M) ut på X och angrep ett av TCO:s medlemsförbund, de statsanställdas fack ST.

Ingen kritik, tack!

”Fackförbundet ST demonstrerar tillsammans med revolutionär kommunistisk ungdom mot regeringens rättspolitik på Gustav Adolfs torg utanför försvarsdepartementet. Om jag hade varit statstjänsteman och medlem i förstnämnda organisation hade jag ställt mig frågan exakt vilken nytta min medlemsavgift gjorde i ett sådant sammanhang.” skrev Carl-Oskar Bohlin.

Inlägget postades med anledning av en manifestation mot regeringens hårt kritiserade politik som ska göra det möjligt att döma 13-åringar till fängelsestraff.

Kanske tänkte Carl-Oskar Bohlin att budskapet skulle tas emot väl.

Han höll ju hövlig ton. Använd gärna er yttrandefrihet.

Men kritisera inte regeringens politik, tack!

Therese Svanström, ordförande för TCO bemötte inlägget som alla normalt funtade skulle ha gjort, med att på ett kraftfullt sätt ifrågasätta lämpligheten i ministerns agerande.

Therese Svanström, TCO:s ordförande.

Tystar människor

För det är ett problem när en minister använder sitt ämbete för att fula ut legitim facklig och politisk aktivitet som suspekt.

I ett läge där antidemokratiska krafter redan flyttar fram sina positioner bidrar det till att människor lär sig att det kostar att ta ställning.

Och det är precis vad TCO pekar på i sin rapport. Det uppskruvade tonläget riskerar att tysta människor.

Men bortom den politiska debatten, i tjänstemannaförbundens medlemmars vardag kan det gå ännu värre.

Så när Carl-Oskar Bohlin ger sig på fackförbundet ST försöker han inte bara tysta en fackordförande som använder sin demokratiska rätt.

Han blundar också för ett större hot mot demokratin.

Att extremister som gör tjänstemän och andra grupper i samhället otrygga ute på gatorna får ta mer plats – extremister som är sprungna ur samma rörelse som Carl-Oskar Bohlin och hans parti nu bjudit in till den yttersta makten.

Det riskerar att få våldsamma konsekvenser. Då räcker det inte med att uppmana till att vara hövlig.