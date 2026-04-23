Ett av mina starkaste tv-minnen från tonåren var när jag fastnade framför tjockburken och såg på när en “Palle” försökte göra en kickflip.

Skateboardtricket pågick lite för länge, och jag minns inte om han någonsin satte det, men att jag tänkte: Vad fan är det jag tittar på?

Om “Seinfelds” pitch var “en tv-serie om ingenting” var ZTV:s “en tv-kanal om ingenting”.

Det var å andra sidan hela tjusningen. ZTV var inte så mycket tv som det var ett kikhål in i din kompis storebrors förbjudna pojkrum.

Eftersom det kostade mer att spela in och redigera filmat material i efterhand var programmen på kanalen nästan alltid livesända, vilket givetvis förstärkte känslan av att allting kunde hända.

I flera fall gjorde det också det.

Fjutta eld på studion

Utöver Schrödingers kickflip minns jag när de avfyrade raketer inomhus och råkade fjutta eld på studion, varför en panikslagen inslagsproducent rusade in i bild med brandsläckare.

En annan klassiker är när en sändningstekniker trillade ner från taket och slog sig halvt fördärvad alldeles bakom programledaren.

Men talkshowprogrammet “Wimans” rullade på som om inget hade hänt, även om kulisserna svajade betänkligt bakom panelgästerna.

I SVT:s dokumentärserie “ZTV – det stora tv-experimentet” får vi följa kanalen från dess linda 1991, då det började som ett program i grannkanalen TV3.

I sex avsnitt gör ZTV-alumnen Jens von Reis upp med sitt förflutna på den ökända kanalen, för att ta reda på vad det var som egentligen hände. Och varför ingen stoppade dem.

Stenbecks mission att spränga monopolet

Trots att det här var ännu ett led i finansmannen Jan Stenbecks mission att spränga det statliga tv-monopolet kändes innehållet autentiskt på riktigt.

I stället för att rekrytera programledare från public service trålade de nattklubben Café Opera efter nya, modellsnygga ansikten att placera framför kameran.

Entré Peter Siepen och Josefin Crafoord. Och programidéerna var sällan mer avancerade än att låta orutinerade ungdomar fylla tretimmarsluckor med improviserat innehåll.

Trots det, eller på grund av det, blev ZTV omistlig slow-tv för generation X och oss millennials.

I podden Gott snack förklarar programledaren Johan Wiman hur de såg på konkurrensen i tv-tablån: “Det fanns ingen annan tv än vårt program. Vad fan skulle det vara? Rederiet?”

Många drömde om att bli programledare

När jag i början av 00-talet gick på mediegymnasiet i en avfolkningsbygd i Småland drömde mina klasskamrater om att bli programledare.

I stället för syokonsulenten lyssnade de på Henrik Schyffert – på godtyckliga grunder chef för kanalen som 23-åring – som sa: “Man fick lov att gå upp väldigt tidigt och jobba hårt för att inte få jobb på ZTV på 90-talet.”

Även om kanalen framstod som en fritidsgård med sändningstillstånd var tillvaron bakom kulisserna inte helt guldkantad.

Med obefintliga villkor och osäkra anställningar blev ZTV ett lysande exempel på hur man inte ska bedriva ett medieföretag.

E-type som var en av kanalens tidiga programledare ska enligt egen utsago ha fått en “skibra lön”, samtidigt som Josefin Crafoord fick nöja sig med en praktikantlön.

Men för att Försäkringskassan ens skulle betala ut en sådan behövde hon jobba extra i receptionen.

Schyffert bjöd in avskedade

Vidare etablerade Henrik Schyffert den obehagliga traditionen att bjuda in anställda som skulle avskedas på en åktur i sin Chevrolet.

I podden Rockhyllan berättar Josefin om den gången hon blev inbjuden att åka med.

Där avslöjar hon att Schyffert lade handen på hennes lår för att ögonblicket senare sparka henne.

En tvåstegsraket av guds nåde, som Schyffert själv förnekar.

Även om producenterna inte hade koll på tittarsiffrorna så hade ägaren Jan Stenbeck det.

Och efter år av vikande siffror lades experimentet ner 2010.

Plantskola för dagens tv-elit

I efterhand har ZTV kallats för en plantskola där dagens tv-elit som Kristian Luuk, Mia Skäringer, Erik Haag och Felix Herngren har pottränats.

När Stenbeck drog ur kontakten hade ZTV existerat i 19 år.

Det finns något poetiskt i att ungdomskanalen aldrig hann bli vuxen; att den förblev ett monument över en tid då innehåll inte mättes med räckvidd och konverteringar.

Det var inte alltid bra, och det var sällan sammanhängande. Men det var åtminstone inte “Rederiet”.

Och för en generation svältfödd på underhållning var det gott nog.