Kristdemokraterna vill avskaffa pappamånaderna. I ett utspel förra veckan lät vice statsminister Ebba Busch meddela att partiet kommer göra det om de får chansen.

Förslaget får det att låta som att jämställdhet är något var och en skapar sig själv.

I kommentarsfältet på KD:s Instagram är tonen uppskattande. ”Hur ska man kunna amma om man inte får vara hemma ett år?” frågar sig en kvinna.

”Jag som egenföretagare och hon som lärare. Jag kan ju inte bara stänga ett halvår.” lyder en kommentar från en man.

Många minns kanske de bevingade orden ”Gör andra val, få annat resultat.” från Ebba Busch.

Hela citatet löd ”Låg pension efter föräldraledighet, deltid och ett låglöneyrke. Är det ojämställdhet? Gör andra val, få annat resultat”.

Busch förstår – ibland

Så kan det låta när det handlar om kvinnor som får usla pensioner. För att de tagit mer ansvar för barnen och haft dålig lön.

Men när det gäller kvinnor som vill vara hemma och amma länge och egenföretagare finns en annan förståelse från KD-ledaren.

De så kallade pappamånaderna är egentligen en omskrivning av införandet av öronmärkta dagar i föräldraförsäkringen.

Föräldraförsäkringen har funnits i över 50 år. 1974 tog mammor ut 99,5 procent av alla föräldrapenningdagar medan pappor tog ut 0,5 procent.

I dag tar mammorna fortfarande ut flest dagar men fördelningen är betydligt jämnare, ungefär 70/30.

Nu har det gått för långt

Den förändringen har inte kommit av sig självt.

En första pappamånad har med tiden följts upp av en andra och en tredje.

Antalet dagar i försäkringen har gått från 180 till totalt 480. Fokus på ett mer jämställt uttag har gjort att pappor tillbringar mer tid med sina barn.

Men för första gången på två decennier har det skett ett trendbrott i den utvecklingen.

När det gnälls över regler kan det vara värt att påminnas om varför försäkringen kom till.

Syftet var att skapa förutsättningar för mammor att jobba mer, och för pappor att vara hemma mer med sina barn.

Men nu när pappor tar ut ungefär 30 procent av dagarna verkar KD tycka att det gått lite för långt.

Dryper av klassförakt

När Ebba Busch säger att ytterligare öronmärkta dagar vore en kvoteringssmocka är det inte bara föräldraförsäkringens syfte som ifrågasätts. Förslaget dryper också av klassförakt.

För ett par år sedan kom Jämställdhetsinstitutet ut med rapporten ”800 år kvar till jämställdhet”.

Rapporten visar att klass och etnicitet blir alltmer avgörande för kvinnors löner, samtidigt som lönerna blivit jämnare bland män.

Arbetarkvinnor halkar efter och om KD får bestämma gör det inget om de halkar efter lite till.

Att kunna satsa på både jobb och familj ska vara ett privilegium.

Gayargument mot jämställdhet

Att det är läge att av avskaffa pappamånaderna motiveras dessutom med att det i dag blir allt vanligare med andra typer av familjekonstellationer än den traditionella.

Kristdemokraterna, av alla, använder sig alltså bland annat av gaypersoner för att slå sönder jämställdheten.

”Välj inte arslen till män” har Ebba Busch tidigare sagt när hon velat avskaffa pappamånaderna.

Vad sägs om att inte välja arslen till ministrar?