Artikeln i korthet Flera vaktmästare i Olofström kritiserar kommunen för att de fått ultimatum att gå ned i lön eller acceptera oförändrade löner i 2 år – annars riskerar de omplacering eller bli av med jobbet.

Kommunens argument är att lönerna för vissa vaktmästare är högre än i andra kommuner, och att de behövt omorganisera för att rätta till detta.

Moderaterna i Olofström och fackförbundet Kommunal kritiserar kommunens hantering.

Nu rasar flera vaktmästare i Olofström mot kommunens krav: sänk era löner eller gå med på att lönen står still i två år framåt.

– Jag känner besvikelse och en jävla ilska, säger vaktmästaren Jonathan, som egentligen heter något annat.

Under 2027 och 2028 kommer hans lön att stå stilla – oavsett hur han väl han sköter sitt jobb, något som Blekinge läns tidning var först att rapportera om.

Anledningen är att kommunen tycker att vissa av deras vaktmästare tjänar för mycket.

Kollegor har splittrats

Om Jonathan hade vägrat? Då skulle han troligen bli omplacerad till ett annat jobb, eller bli uppsagd.

Förklaringen är att kommunen gjort en omorganisation – något som innebär att Jonathan och hans kollegor behövde söka sina jobb på nytt.

I flera år har kollegorna tillhört en och samma personalgrupp, men sedan början av mars har kommunen delat upp kollegorna i två olika yrkesgrupper: fastighetstekniker och verksamhetsvaktmästare.

Den första gruppen förtjänar högre löner, drygt 4 000 kronor mer, enligt kommunen.

Den andra gruppen, som ofta arbetar på förskolor och grundskolor, har alltså fått gå med på att få sina löner ”frysta”, då deras arbetsuppgifter är enklare, enligt kommunen.

Ett annat sätt att beskriva det på: vaktmästare som arbetar på till exempel förskolor har haft för höga löner, något som enligt kommunen gör det rätt att justera lönerna.

Betalat ut ” för höga löner”

I dag ligger genomsnittslönen omkring 32 500 kronor, enligt Fanny Lennartsson, enhetschef.

– När jag har tittat på andra kommuner så ligger deras löner nere på 29 000 kronor, säger hon.

Men varför har ni betalat ut för höga löner från första början?

– Det kan jag inte svara på, det får du ta med HR.

Fanny Lennartsson var den som föreslog att personalen skulle få sina löner ”frysta” i två år.

Hon tycker det är mer ”humant” än att sänka deras löner.

– Alla hade rätt att söka båda tjänsterna, så personalen som valde att söka rollen som verksamhetsvaktmästare visste ju grunderna när de gjorde det. De kunde ha valt den andra tjänsten om de ville, säger Fanny Lennartsson.

Funderar på att säga upp sig

Men vaktmästaren Jonathan håller inte med om att hans lön är högre än vad hans arbetsuppgifter är värda.

De har inte heller blivit lättare av förändringarna, enligt Jonathan.

– Jag gör nästan exakt samma arbete som innan omorganisationen. Listan med våra arbetsuppgifter bara fortsätter att fyllas på, den blir aldrig färdig, säger han.

Nu överväger han att säga upp sig.

– Jag ligger och tänker på detta ganska mycket. Ibland tänker jag att jag ska lägga ner, men jag har ju trivts så bra genom åren, säger han.

En annan vaktmästare, som också vill vara anonym, tillägger:

– Vi kommer hamna efter inflationen i två år framåt, och ingenting blir ju billigare. Det blir en ohållbar situation.

”Vanligt att ibland sänka lönerna”

På kommunen understryker man att man gör riskanalyser. Dessa ska följas upp, enligt Fanny Lennartsson.

Flera verksamhetsvaktmästare tycker att deras arbete känns mindre värt. Håller du med om det?

– Nej. Vi ställer ju högre krav på den andra gruppen, fastighetsteknikerna. De ska utföra arbetsuppgifter de kanske inte gjorde tidigare, säger hon och tillägger:

– Det är vanligt i en omorganisation, när man gör om tjänsterna, att man ibland sänker lönerna.

Politiker och facket rasar

Nu kräver Moderaterna i Olofström en oberoende granskning.

Det politiska partiet tycker att kommunens krav på vaktmästarna kan jämföras med ”maffiametoder”, enligt ett pressmeddelande.

På fackförbundet Kommunal, där flera vaktmästare är medlemmar, rasar man mot kommunens beslut att ”frysa” lönerna. Facket har sagt nej till förslaget när frågan förhandlades.

– Vi undersöker om det kan strida mot kollektivavtalet, säger Hannah Widmark, ombudsman centralt på Kommunal.