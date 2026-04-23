Artikeln i korthet Mbark Bougudm, lokalvårdare på AstraZeneca i Södertälje, ser till att fabriken hålls ren och hygienisk genom att sanera olika områden, inklusive filterrum, där damm och läkemedelsrester samlas.

Han använder digitala kartor och appar för att navigera och hantera arbetsrelaterade tillstånd.

Lokalvårdarna på AstraZeneca, anställda av Sodexo, följer standardiserade arbetsrutiner (SOPAR) som varierar beroende på miljön man arbetar i, från renrum inom produktion till mindre strikta områden.

Mbark Bougudm lyser upp hela den kilometerlånga korridoren på AstraZenecas fabrik i Gärtuna med sitt stora leende.

En vanlig arbetsdag är det ingen sport för honom att komma upp i de 10 000 steg om dagen som rekommenderas av hälsoapparna.

Mbark Bougudm

Efter att snart ha arbetat fem år på anläggningen, som varje år spottar ur sig mellan 11 och 12 miljarder tabletter, förflyttar han sig vant mellan sajterna. Men ibland behöver även han en karta för att hitta dit han ska. Då finns digitala kartor att tillgå i en app.

— Där kan jag se till exempel var återsamlingsplatserna ligger om ett larm skulle gå, men även arbetstillstånd som jag behöver ha i jobbet, säger Mbark Bougudm.

Certifierade att städa vissa ytor

AstraZeneca är en av servicebolaget Sodexos storkunder. Sodexo har cirka 120 anställda städare på läkemedelsbolagets båda anläggningar i Södertälje.



Runt 60 städare arbetar på varje ställe. Städarna är certifierade på att städa vissa ytor, som fikarum, kontor, eller någonstans inne i produktionen.

Deras jobb är i detalj reglerat av Astra Zeneca.

Det speciella är att städningen sker efter så kallade SOPAR, standardiserade arbetsrutiner. Men hur de rutinerna ser ut är olika beroende på var man städar, om det är inne i produktionen där det är renrumsmiljö (se faktaruta) eller utanför, där kraven inte är riktigt lika strikta.

Alternerar mellan båda anläggningarna i Södertälje

Mbark Bougdm ingår i ett särskilt serviceteam med fyra andra städare. De har lite extra behörigheter och jobbar mestadels på ytor utanför produktionen med sanering, en specialiserad form av lokalvård.

— Det får vi befattningstillägg för i lönekuvertet, förklarar Mbark Bougudm, som även är skyddsombud för Fastighets.

Hans team alternerar mellan läkemedelsbolagets bägge anläggningar i Södertälje. Den andra heter Snäckviken.

— Vi har firmabil som vi får använda för att åka mellan dem, säger han.

Har matlåda för det mesta





Ofta hittar man Mbark på mediavindar ovanför läkemedelsbolagets fabriker eller i källare. Mediavindar är teknikrum där el, tryckluft, vatten, ånga, gas, kyla och ventilation distribueras ut till medicinproduktionen. Mbark Bougdum sanerar bort damm och smuts.

Vi passerar ingången till fabriken där inhalationsläkemedel tillverkas och tar hissen ner till källaren. Mbark Bougudm pekar på ett litet personalrum med en mikrovågsugn. Det har teamet nyligen fått berättar han.

— För det mesta har jag matlåda med mig, annars kan jag äta i AstraZenecas personalrestaurang.

Mbark Bougudm får ett samtal när han läser dagens arbetsschema i arbetsgruppens bås i en av de långa källarna.

Längre in i den långa gråa källarkorridoren har hans team en egen kur med två stora vita planeringstavlor och förrådsutrymme. På tavlorna står hela månadens planering omsorgsfullt uppskrivet i tusch. Där står saker som ”rengöring av golvbrunnar på fredagar” och ”daglig städning av omklädningsrum och materialsluss”.

Jobbar på request

— Vi får våra uppdrag på request. Det kan vara akuta jobb som måste utföras direkt eller så kan det vara andra prioriterade jobb som ska göras på vissa datum. Jag gillar att mitt jobb är så varierat. Ingen dag är den andra lik, säger Mbark Bougudm.

Lokalvårdarna har alla gått nödvändiga internutbildningar genom AstraZeneca. Mbark Bougudm har bland annat fått en höghöjdsutbildning och en för att arbeta i slutna rum.

— En gång i månaden åker jag 30 meter upp i en lift på godsmottagningen för att rengöra lagerhyllor där förpackade läkemedel ska stå, säger Mbark Bougdum.

De stora ventilationstrummorna surrar svagt ovanför våra huvuden medan Mbark Bougudm rullar fram en vagn som han lägger en inplastad skyddsdräkt på. Längst under står ett par gröna stövlar redo för nästa uppdrag.

Sanerar bort läkemedelsrester från filterummet

Skyddsutrustningen är rengjord enligt särskilda rutiner. Den här morgonen har Mbark och en kollega sanerat medicinrester i ett filterrum. Filterrummen fungerar som en barriär in till produktionen. De ska hindra att oönskade partiklar letar sig in och ut.

Det kan vara jobbigt att andas i ansiktsmasken. Men Mbark Bougudm tycker att det går bra.



Personalen i produktionen duschar och byter om i omklädningsrummen där. Med jämna mellanrum måste filtren bytas ut. Det görs av AstraZeneca.

— Efter filterbytena blir det alltid dammigt av läkemedelsrester. Då sanerar jag efter bytena. Ibland är det bara lite pulver, ibland kan det vara stora pulverhögar.

Mbark gör rent väggar, golv och tak. Alltid i en särskild ordning. Inga läkemedelsrester får finnas kvar när han är klar och alla golv måste vara torra.

— Vi gör även egenkontroller för att säkerställa så att vi följt alla steg.

Duschar alltid innan han lämnar lokalen

Men han får aldrig gå in i filterrummet utan sin personliga skyddsutrustning.

Mbark Bougudm sätter på sin dräkt och andningsskydd inför att han ska gå in i filterrummet och sanera läkemedelsrester.

De dräktmodeller och andningsskydd som används på AstraZeneca är anpassade efter risknivåerna. Städarna inne i produktionen har en viss typ av skyddsutrustning just för renrumsmiljö.

Mbark Boududm, som oftast arbetar utanför den, har en annan. Det är en full PPE-dräkt med tillhörande ansikts- och andningsskydd och gummistövlar.

— Det är tungt att andas i masken. Jag tycker det går bra, men man måste vara helt frisk. Inte ha problem med sitt hjärta och andning.

När han är färdig i filterrummet duschar han alltid innan han lämnar lokalen. Den personliga arbetsutrustningen använder han bara för vissa av arbetsuppgifterna. Han har även andra ”vanliga arbetskläder”.

Skriver in allt i en loggbok

— Vi skriver in alla jobb vi gör under dagen i en loggbok med dagens datum och signatur. Alla tillbud och observationer rapporterar vi in i appen, säger Mbark Bougudm.

Alla Sodexos lokalvårdare på läkemedelsbolaget är certifierade för att städa vissa ytor. Mbark städar bland annat källare, vindar och filterrum.

Inför alla jobb måste också en risk- och konsekvensanalys göras. Mbark Bougudm behöver även ha ett arbetstillstånd som utfärdas av tillståndsgivaren. De kan han se i sin app. Mbark Bougudm berättar att det ibland kan ta lite tid att få arbetstillstånden.

— Men det är ingen stress i mitt jobb, det viktigaste är att jag är noggrann och följer alla rutiner. Då är mitt jobb säkert, säger Mbark Bougudm och avslutar med sitt karakteristiska, bullrande skratt.