1 Ska minska riskerna för ohälsa som beror på jobbet

En trygg och säker arbetsplats handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön. Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) kan också leda till ohälsa och sjukskrivningar.

2016 började Arbetsmiljöverkets föreskrifter om OSA att gälla. Syftet med reglerna är att göra det tydligt vad arbetsgivare har för ansvar och att minska ohälsa som beror på jobbet.

2 Rör frågor som stress, mobbning och stöd från chefer

OSA-reglerna riktar in sig på hur arbetet är organiserat och reglerar tre delar: ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

I praktiken handlar det om frågor som stress, konflikter på jobbet, mobbning, stöd från chefer och balans mellan arbete och fritid.

3 Arbetsgivare ska se till att chefer har rätt kunskap

Enligt föreskrifterna ska chefer och arbetsledare ha kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Arbetsgivaren ska också se till att det finns mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och arbetstagare ska ha möjlighet att medverka i det arbetet.

4 Ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Frågor som rör OSA ska också ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det handlar om att ha rutiner för att undersöka arbetsmiljön, bedöma om det finns risker som kan leda till ohälsa, genomföra åtgärder och uppföljning. I det arbetet har skyddsombud och arbetstagare en viktig roll.

Källor: Arbetsmiljöverket, Prevent