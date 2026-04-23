Teslastrejkare flyr efter fackets miss: ”Extremt dåligt”

– Det här har hanterats extremt dåligt av IF Metall, säger Anders, en av de strejkande till Arbetet.

Han liksom flera andra har nu sagt upp sig från företaget. Av rädsla att bli straffad av facket vill han inte ha sitt riktiga namn med i artikeln.

Tesla bekräftar att folk lämnar sina jobb.

”Flera säger upp sig från Tesla på grund av IF Metalls agerande. Och antalet ökar snabbt”, är Teslas skriftliga besked när Arbetet ber om en kommentar till det som nu händer i den infekterade Tesla-strejken.

Jānis Kuzma, en annan av de strejkande, har än så länge inga planer på att säga upp sig.

– Det känns ledsamt att höra att folk säger upp sig. Vi måste fortsätta att kämpa.

Jãnis Kuzma under en protest utanför en Teslabutik i Stockholm.

Strejkande nolltaxeras

Det som gör medlemmarna upprörda är IF Metalls hantering av strejkersättningen. I två år har facket på eget bevåg betalat in skatt och arbetsgivaravgifter på ersättningen till Skatteverket, som ett sätt att skydda de strejkandes rätt till inbetalningar av pension, och rätt till a-kassa med mera. Men konfliktersättning ska vara skattefri och IF Metall har fått bakläxa av Skatteverket, något som tidningen Dagens Arbete har skrivit om.

Alla som strejkat i två år har därmed nolltaxerats, vilket ger problem vid bland annat föräldraledighet, sjukdom och a-kassa. Som nolltaxerad anses man inte ha haft någon inkomst.

Skatteverket betalar nu tillbaka två års inbetalad skatt till de strejkande, summor på hundratusentals kronor.

Men förbundet ber sina medlemmar om att betala in skatteåterbäringen till förbundet. För att man på så vis ändå ska kunna trygga pension, SGI och rätt till a-kassa. Någon laglig rätt att kräva in skattepengarna har IF Metall sannolikt inte.

Konsekvenser för de strejkande Med nolltaxering menas att det saknas en beskattningsbar inkomst. Det gör att den så kallade SGI:n (sjukpenninggrundande inkomst) nollas och man får inga pengar vid sjukskrivning eller vid vård av barn. Ordinarie föräldrapenning ges bara på grundnivå. Det innebär också svårigheter att få banklån eller att teckna mobilabonnemang och dylikt. Utan skatt och arbetsgivavgift betalas inte heller några pengar in till den allmänna pensionen. IF Metall har lovat att i stället betala in motsvarande belopp till tjänstepensionen, ett upplägg som försäkringsbolaget Fora har godkänt, enligt IF Metall. Det ger också problem vid arbetslöshet eftersom a-kassan utgår från inkomsten. Läs mer

Hot om uteslutning

Vid ett informationsmöte i Stockholm nyligen för alla omkring 80 strejkande utryckte många stort missnöje mot IF Metall, enligt Arbetets uppgifter. Stämningen på mötet beskrivs som upprörd och förvirrad.

– Alla i rummet ställde sig upp och underkände fackets agerande, säger Harry, en annan av de som var med på mötet till Arbetet.

Inte heller han vill framträda med sitt riktiga namn.

När facket informerade om att de vill ha in medlemmarnas skatteåterbäring uttalades orden ”annars blir ni uteslutna” från förbundets sida, enligt Arbetets källor.

Jānis Kuzma säger att han inte minns det men att det var ett stormigt möte med mycket kritik mot IF Metalls ledning, bekräftar han.

– IF Metalls ledning hade behövt kontrollera mer innan de började betala in skatt för oss. Det är ett stort misslyckande från fackets sida.

Själv vill han ha ett ordentligt svar på vad som händer nu och en skriftlig försäkring om att han får hjälp när han behöver det, innan han betalar in skattepengarna till förbundet.

– Många kommer att behålla pengarna, enligt vad jag har hört, för att skaffa sig en slags säkerhet nu när de är nolltaxerade.

IF Metall medger misstag

IF Metalls avtalssekreterare Simon Petterson medger att facket har gjort fel och att de borde ha haft koll på regelverket från början.

– Det finns ingen bra förklaring till att vi har gjort fel. Så enkelt är det. Men motivet här var ju att hjälpa de strejkande i en mycket speciell situation. Det var ju inte för att undkomma skatt. Utan det var ju tvärtom.

Hur kommenterar du det stora missnöjet från de strejkande?

– Vi förtjänar kritik. Men utgångspunkten har varit från början att man som strejkande ska lämnas skadeslös i det här. Men jag har stor respekt för att man tycker att det här har blivit rörigt.

Att det skulle ha uttalats hot om uteslutning på informationsmötet i Stockholm är ”inget han känner igen” men säger samtidigt:

– Uteslutning kan det alltid bli frågan om ifall man är illojal mot sin fackförening.

Vad säger du om att strejkande flyr och säger upp sig?

– Den här strejken bärs upp av de strejkande. Det finns ingen strejk utan deras vilja att strejka. Om ingen vill strejka på Tesla, ja då finns det ingen strejk på Tesla.

Men hur går ni vidare?

– Vi jobbar ju med det här. Vi har möten med strejkarna. Det är människor som nu är i behov av hjälp på grund av att de blivit nolltaxerade. Så det vi kan göra är att skicka lugnande signaler om att vi hjälper till i de situationerna. I övrigt så jobbar vi också stenhårt med att försöka förmå Tesla att omvärdera sin position.