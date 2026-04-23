Nu skrotas de stressiga resurspassen i Örnsköldsvik – men inte för alla

Artikeln i korthet Resurspass, där vårdpersonal täcker upp för frånvarande kollegor på kort varsel, kritiseras för att skapa otrygghet och psykisk ohälsa. Politiker i Örnsköldsvik lovar nu att skrota dessa pass.

För att hantera problemet vill politiker öka bemanningen på så att alla boenden ha den högre bemanning som i dag gäller på demensboenden. Kommunal är dock kritiskt till att bemanning på demensboenden inte höjs.

Politikerna ska ta beslut om att satsa 5,5 miljoner kronor för att höja bemanningen från den 1 juni. Vad som gäller från årsskiftet kan avgöras i höstens val.

Kritik hörs ofta mot resurspass, alltså mot arbetspass då vårdpersonal täcker frånvaro på andra enheter. Många gånger sker det med kort varsel och bristande introduktion.

På vissa håll har det lett till att Kommunal anmält resurspassen till Arbetsmiljöverket.

I Örnsköldsvik lovar nu politikerna att resurspassen ska bort på särskilda boenden. Skälet är att de skapar otrygghet hos personalen.

Fler pass med heltid

– Man vet inte var man ska någonstans. Då mår man dåligt och får psykisk ohälsa, säger Annica Jonsson (M), ordförande för välfärdsnämnden.

Resurspass började införas när fler fick heltidsanställningar i Örnsköldsvik. Samtidigt har sjukskrivningarna ökat i kommunen.

För att komma till rätta med situationen ska alltså bemanningen höjas. I dag är den högre på demensboenden, och nu är förslaget att den ska ha den nivån på alla boenden.

På så sätt ska resurspassen utanför den egna arbetsplatsen blir färre.

Kritik mot orättvisa

Kommunal är kritiskt till att förslaget slår olika.

– De som jobbar på demensavdelningarna får ingen höjning. Vi företräder ju alla medlemmar. Jag kan känna en glädje för vissa, men inte för alla, säger Katarina Rönnqvist, undersköterska och facklig företrädare.

Även om Kommunal till viss del är positivt till att bemanningen höjs från 0,68 årsarbetare per brukare till 0,72 tycker facket att bemanningen borde höjas ännu mer.

Facket är också kritiskt till att resurspassen blir kvar i hemtjänst och LSS. Kommunal ifrågasätter även att besked saknas för nästa år.

Kan gälla även hemtjänsten

Ansvarig politiker Annica Jonsson (M) vill förändra och minska resurspassen även inom hemtjänst och LSS.

Men i ett första steg ska politikerna ta beslut om att satsa 5,5 miljoner kronor från den 1 juni för att bemanningen ska bli densamma på alla boenden. Pengarna räcker året ut.

Hur det blir nästa år avgörs av valet i september. Nu styrs kommunen av en allians mellan Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna.

– Om alliansen vinner valet, då kommer vi att titta över nattbemanningen och personaltätheten, säger Annica Jonsson.