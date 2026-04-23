Artikeln i korthet Sedan maj förra året har Göteborg genomfört språktester på 94 sökande till barnskötartjänster men ingen klarade testet.

Språktestet används i flera kommuner.

Fackförbundet Kommunal är positivt till testen som en säkerhetsfråga men vill ha mer insyn och delta i vidareutvecklingen av testet.

Sedan i maj förra året fram till nu har Göteborg genomfört språktester på 94 av de sökande till barnskötartjänster i förskolan, något som Göteborgs-Posten var först med att skriva om. Det motsvarar ungefär 3 procent av alla sökande, enligt Blerta Hoti Singh (S), ordförande i Göteborgs stads förskolenämnd.

– Det är ju inte jättemånga som har testats men att ingen klarade det tyder på att många som söker till förskolan och vill jobba där brister i det svenska språket, säger Blerta Hoti Singh.

Är testet för svårt?

– Nej, nej, det skulle jag inte säga. Däremot så finns det ju skäl till att utveckla testet Så att man anpassar språkbruket till de ordförråd och de begrepp som finns i en förskolemiljö. Och det görs nu, säger Blerta Hoti Singh.

Samtidigt som alla de som gjorde testerna var utbildade till barnskötare – saknade de alla ett betyg i svenska. Något som visar på bristande kvalitet hos utbildningsanordnarna, enligt förskolenämndens ordförande:

– Det här visar problemet med marknadiseringen av lärosätena, att de drivs av vinstjakt eller hunger snarare än kvalitet på utbildningen. Det håller inte. Samhället måste steppa upp och investera i att alla medborgare som vill ta sig in på arbetsmarknaden bottnar i det svenska språket.

Testet förändras

Även den som inte klarar testet i Göteborg ska kunna anställas ändå är det sagt. Hittills har det hänt i något enstaka fall, enligt Eva Grönlund, utvecklingsledare på förskoleförvaltningens HR-avdelning.

– Om en kandidat når en hög nivå i alla delar och utifrån helhet i rekryteringen bedöms som lämplig kan en rektor ändå anställa personen. Då ska en språkutvecklingsplan tas fram i samband med anställningen med målet att personen ska nå kravnivån inom två år, säger Eva Grönlund.

Det finns inga planer på att lägga ner testet, däremot har förvaltningen en pågående dialog med leverantören för att vidareutveckla testet ytterligare.

– Det är redan anpassat efter förskolans kontext men det kan anpassas ännu bättre, säger hon.

Kommunal vill ha insyn

Kommunal, som organiserar barnskötare, är positiva till att språktesten finns. Ytterst är det en säkerhetsfråga att de som jobbar med barnen kan förstå varandra, menar Christina Blennerhed, barnskötare vid Smörslättens förskola och facklig företrädare i Göteborg. Men hon ställer sig frågande till att ingen av dem som gjort testet klarade det.

– Jag har inte sett testet men om ingen klarat det undrar jag hur anpassat det är till verksamheten. Man borde nog se över testet.

Och i det arbetet borde Kommunal vara med, påpekar hon.

– Det är vi barnskötare som kan jobbet och då skulle vi behöva vara delaktiga.

Christina Blennerhed.

Cirka tio kommuner har språktest

Testerna är gjorda av företaget Educateit. Samma företag står nu bakom tester som införs i ett pilotprojekt i Norrköping. Här ska alla som söker jobb som korttidsvikarie i förskolan genomgå ett språktest.

Projektet kommer att pågå under hela 2026. Kommunen räknar med att ungefär 100 sökande i år kommer att behöva göra testet.

Sammanlagt har Educateit omkring tio kommuners förskoleförvaltningar som kunder, enligt Anton Blomberg, marknadsansvarig på företaget. Testerna är i stort sett lika utformade i alla de kommunerna. Men sen kan det skilja i vilka krav respektive förvaltning ställer. Det är inte Educateit som godkänner eller inte godkänner resultaten.

Hur vanligt är det att de som gör testet inte uppfyller de krav som ställs?

– Det är hyfsat vanligt. Den målgrupp som söker till förskolan som barnskötare är ofta personer som har utmaningar språkligt, säger Anton Blomberg.

Krav i äldreomsorg

Sedan tidigare är språktester inom äldreomsorgen utbrett. Från och med 1 juli i år införs också språkkrav i äldreomsorgen genom en ändring i socialtjänstlagen. I praktiken betyder det att kommunernas ansvariga nämnder för äldreomsorgen och de privata utförarna är skyldiga att se till att personalen har en kunskapsnivå i svenska språket som är relevant för att kunna utföra sitt jobb.

Socialdemokraterna föreslog nyligen att språkkrav ska införas i alla välfärdsyrken. På en pressträff lyfte partiets integrationspolitiska talesperson, Lawen Redar, just förskolan som ett prioriterat område.

– Förskolan är avgörande för barns framtid och för många är det första mötet med det svenska språket, sade Lawen Redar vid pressträffen.