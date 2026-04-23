Efter mystiska sjuklarmen på SSAB – polisen vädjar om hjälp
Nya sjukdomsfall har upptäckts vid byggarbetsplatsen på SSAB i Luleå i veckan. Fler än 20 personer har blivit sjuka – en av dem allvarligt. Nu går polisen ut och efterlyser hjälp från allmänheten för att lösa fallet.
Alla som fått symtom i samband med att de jobbat på området uppmanas att höra av sig.
”Känner du igen dig, kontakta polisen”, skriver de på sin sajt.
Polisen hoppas på det här sättet få in uppgifter som kan ta dem längre i den pågående utredningen på SSAB, om misstänkt arbetsmiljöbrott.
Polisen vågar inte undersöka
Trots att de öppnade utredningen i slutet av mars har polisens tekniker ännu inte undersökt platsen – av oro för att även de ska bli sjuka.
”Inledningsvis förekom uppgifter om att det fanns cyanid på området, vilket är extremt giftigt och farligt även för polisens personal, det krävs speciell skyddsutrustning och planering”, skriver polisen på sajten.
De första sjukdomsfallen registrerades i slutet av januari hos en underleverantör till NCC, som har huvudansvar för bygget.
Därefter har nya rapporter kommit från fler och fler anställda som jobbat med markarbeten.
Får näsblod och mår illa
De flesta av personerna har larmat om besvär som yrsel, näsblod, illamående och irritation i luftvägarna.
En man fick så svåra andningsproblem att han behövde läggas in på sjukhus. Han vårdades för kolmonoxidförgiftning och har fått långvariga problem med hjärta och andning.
I början av mars pausade SSAB arbetet på delar av området där personer blivit sjuka.
Men larmen fortsatte – på nya platser. Den 3 april stoppades därför hela bygget.
Sedan dess ligger allt arbete nere i väntan på svar.
Fortfarande olöst – ”En mardröm”
Mätningar har gjorts för att hitta vad som gjort folk sjuka. Misstankar har riktats mot kemikalier i marken, men hittills har inga otillåtet höga värden hittats.
Vid ett tillfälle upptäcktes farliga halter av svaveldioxid och kvävedioxid i en maskinhytt. Det fallet utreds vidare.
På facket Seko, med medlemmar som jobbar med markarbeten på området, är osäkerheten frustrerande.
– Det här är som en mardröm, ingen vet vad man blir sjuk av. Man har tagit prover med mätare och ändå är det inget som passerar gränsvärdena, säger Mats Wennberg, ombudsman på Seko.
Nya mätningar stoppades
På måndagen var nya mätningar planerade, som anställda skulle utföra.
Men de hann aldrig påbörjas innan facket lade ett skyddsstopp. Enligt Seko hade det inte gjorts en ordentlig risk- och konsekvensanalys av arbetet inför att det skulle börja.
– Ska vi jobba här så måste vi göra det på ett säkert sätt så att ingen blir sjuk, säger Mats Wennberg.
Bland annat säger han att man inte vet vilka risker som anställda skulle utsättas för, även om de gör jobbet med skyddsutrustning.
Eftersom det inte är någon som vet vad som orsakat sjukdomsfallen så är det inte heller någon som vet hur man bäst skyddar sig, menar han.
– Och det är inte heller bara att sätta sig i en maskin med heldräkt – för att få göra det i en riskmiljö måste man läkarundersökas. Sedan måste man också veta hur länge man kan jobba så, om det är en timme eller hela dagar, innan risken blir för stor.
Nu förväntar han sig att SSAB och facken ska ha en tät dialog framåt, där de får ta del av hur utredningen går.
Byggfacket: ”Stor besvikelse
Sättet som SSAB hanterat krisen har fått hård kritik från facken som är representerade på bygget.
Att företaget lät arbetet pågå så länge – utan att stänga ned allt på en gång – gjorde bland annat byggfacket upprörda.
– Jag känner stor besvikelse. Vi satt i möte med dem bara dagar innan och de var väldigt säkra på sin sak. Det skulle inte vara någon fara, sade Claes Danell, regional ordförande på Byggnads till Arbetet den 8 april.