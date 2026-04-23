Alla som fått symtom i samband med att de jobbat på området uppmanas att höra av sig.

”Känner du igen dig, kontakta polisen”, skriver de på sin sajt.

Polisen hoppas på det här sättet få in uppgifter som kan ta dem längre i den pågående utredningen på SSAB, om misstänkt arbetsmiljöbrott.

Polisen vågar inte undersöka

Trots att de öppnade utredningen i slutet av mars har polisens tekniker ännu inte undersökt platsen – av oro för att även de ska bli sjuka.

”Inledningsvis förekom uppgifter om att det fanns cyanid på området, vilket är extremt giftigt och farligt även för polisens personal, det krävs speciell skyddsutrustning och planering”, skriver polisen på sajten.

De första sjukdomsfallen registrerades i slutet av januari hos en underleverantör till NCC, som har huvudansvar för bygget.

Därefter har nya rapporter kommit från fler och fler anställda som jobbat med markarbeten.

Får näsblod och mår illa

De flesta av personerna har larmat om besvär som yrsel, näsblod, illamående och irritation i luftvägarna.

En man fick så svåra andningsproblem att han behövde läggas in på sjukhus. Han vårdades för kolmonoxidförgiftning och har fått långvariga problem med hjärta och andning.

I början av mars pausade SSAB arbetet på delar av området där personer blivit sjuka.

Men larmen fortsatte – på nya platser. Den 3 april stoppades därför hela bygget.

Sedan dess ligger allt arbete nere i väntan på svar.

Sjukdomsfallen på SSAB – Detta har hänt SSAB bygger ett nytt elektriskt stålverk i Luleå, och NCC är huvudentreprenör för projektet. I dagsläget jobbar ungefär 300 personer på bygget, men när det är fullt bemannat kommer uppemot 3 000 arbetare att finnas på plats. 26 januari uppger flera anställda hos NCC:s underentreprenörer att de känner sjukdomssymtom. Det tolkas då som influensa, men i en anmälan till Arbetsmiljöverket den 31 mars står det att man misstänker att det kan bero på exponering av kemikalier. 19 februari blir flera anställda hos en underentreprenör sjuka när de jobbat med hyttsten på bygget. Personerna har fått huvudvärk och känt sig illamående. Händelsen anmäls som ett allvarligt tillbud i slutet av mars, då man inte utesluter att det kan ha inneburit en allvarlig risk för arbetarnas hälsa. 23 februari blir ytterligare fler personer sjuka när de jobbar med hyttsten. Även de personerna uppger att de känt sig illamående och fått huvudvärk. Två personer får också svåra andningsproblem och behöver sjukhusvård. En av dem läggs in på sjukhus för bland annat kolmonoxidförgiftning och får långvariga problem med hjärtbesvär och yrsel. Även detta anmäls i slutet av mars som ett allvarligt tillbud. 9 mars anmäler SSAB till länsstyrelsen att de hittat en okänd förorening i marken under ett grävarbete. Det handlar om oljeliknande ämnen i höga halter. Arbetet stoppas på platsen och massorna läggs åt sidan i väntan på att tas bort. 20 mars skickar SSAB in en ny anmälan till länsstyrelsen efter att ha hittat “betydande mängder” avfall i marken. Det rör sig om påsar med okänt innehåll, en “fibrös tegelfärgad massa” och tjärliknande klumpar som luktar lösningsmedel. Föroreningen når ända ner till grundvattnet och prover tas för att ta reda på vad det är. 26 mars pausar SSAB arbetet på delar av området efter att de nåtts av information om mystiska sjukdomssymtom bland anställda. Man påbörjar samtidigt provtagning på mark och luft vid arbetena. Resten av bygget fortsätter som vanligt. 30 mars öppnar polisen en förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott. 2 april visar prover på höga värden av svaveldioxid och kvävedioxid inuti maskiner som används på bygget. Övriga tester har inte visat på några förhöjda värden och provtagningen fortsätter. 3 april stoppas allt arbete på området, efter att ytterligare fyra anställda sökt sjukhusvård för sjukdomssymtom. 9 april genomför Arbetsmiljöverket en inspektion av byggplatsen, som följd av att en anmälan gjorts. 16 april blir ytterligare ett sjukdomsfall känt. SSAB uppger då att en person misstänks ha blivit exponerad för markföroreningar vid arbete den 17 mars på den nya pumpstationen för koksverket och drabbats av näsblod och irriterade luftvägar. 20 april , när nya mätningar av kemikalienivåer ska utföras på bygget, begär fackförbundet Seko skyddsstopp. Facket kräver att en risk- och konsekvensanalys tas fram innan arbetet kan återupptas. 23 april går polisen ut och söker personer som arbetat vid SSAB-bygget – för att få hjälp i deras utredning om arbetsmiljöbrott. Läs mer

Fortfarande olöst – ”En mardröm”

Mätningar har gjorts för att hitta vad som gjort folk sjuka. Misstankar har riktats mot kemikalier i marken, men hittills har inga otillåtet höga värden hittats.

Vid ett tillfälle upptäcktes farliga halter av svaveldioxid och kvävedioxid i en maskinhytt. Det fallet utreds vidare.

På facket Seko, med medlemmar som jobbar med markarbeten på området, är osäkerheten frustrerande.

– Det här är som en mardröm, ingen vet vad man blir sjuk av. Man har tagit prover med mätare och ändå är det inget som passerar gränsvärdena, säger Mats Wennberg, ombudsman på Seko.

Nya mätningar stoppades

På måndagen var nya mätningar planerade, som anställda skulle utföra.

Men de hann aldrig påbörjas innan facket lade ett skyddsstopp. Enligt Seko hade det inte gjorts en ordentlig risk- och konsekvensanalys av arbetet inför att det skulle börja.

– Ska vi jobba här så måste vi göra det på ett säkert sätt så att ingen blir sjuk, säger Mats Wennberg.

Bland annat säger han att man inte vet vilka risker som anställda skulle utsättas för, även om de gör jobbet med skyddsutrustning.

Eftersom det inte är någon som vet vad som orsakat sjukdomsfallen så är det inte heller någon som vet hur man bäst skyddar sig, menar han.

– Och det är inte heller bara att sätta sig i en maskin med heldräkt – för att få göra det i en riskmiljö måste man läkarundersökas. Sedan måste man också veta hur länge man kan jobba så, om det är en timme eller hela dagar, innan risken blir för stor.

Nu förväntar han sig att SSAB och facken ska ha en tät dialog framåt, där de får ta del av hur utredningen går.

Byggfacket: ”Stor besvikelse

Sättet som SSAB hanterat krisen har fått hård kritik från facken som är representerade på bygget.

Att företaget lät arbetet pågå så länge – utan att stänga ned allt på en gång – gjorde bland annat byggfacket upprörda.

– Jag känner stor besvikelse. Vi satt i möte med dem bara dagar innan och de var väldigt säkra på sin sak. Det skulle inte vara någon fara, sade Claes Danell, regional ordförande på Byggnads till Arbetet den 8 april.