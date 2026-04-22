Vitsipporna har precis slagit ut men arbetsgivarna har redan börjat vässa argumenten inför vinterns avtalsrörelse.

Takten i löneökningarna måste ”växlas ner”.

Det slår ekonomer från tre arbetsgivarorganisationer fast på Dagens Nyheters debattsida.

– Jag känner igen retoriken, sa IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson till Sveriges Radio.

Det är lätt att förstå Peterssons lite återhållna kommentar. Vi känner verkligen igen retoriken.

Arbetsgivarna har gjort det till en vana att förbereda förhandlingarna med offentliga klagosånger.

Alltid om hur lönerna är på väg att knäcka svenska företag.

Oroade över Kina

Nu handlar arbetsgivarnas oro om konkurrensen från Kina. De är inte ensamma.

Europas förmåga att hävda sig i en värld där Kina tar allt större plats är ämnet för ständiga toppmöten i Bryssel och ekonomiska rapporter i varje europeisk huvudstad.

Diskussionerna brukar handla om statsstöd och hur kinesiska företag skaffat sig ett försprång, inte minst i grön teknik.

Men också om låga kinesiska löner och dåliga arbetsvillkor. Det blir lätt så i ett system där oberoende fackföreningar inte har en plats.

I en intressant artikel av Unionens tidigare ordförande Martin Linder refereras siffror som visar att den kinesiska produktiviteten faktiskt är lägre än världens genomsnitt.

Men också att de anställdas andel av industrins förädlingsvärde rasat.

Cheferna är svartsynta

Om ekonomerna i Svenskt Näringsliv menar att svenska arbetare själva ska hantera detta genom att gå med på lägre lönelyft är det riktigt stora skor man ställer fram.

Men utan att fastna i de kinesiska argumentens giltighet måste vi också kunna fråga oss: vad gör arbetsgivarnas offentliga svartsyn med förhandlingssystemet?

Man kan naturligtvis tänka sig en modell där båda parter går till förhandlingsbordet med den enda ambitionen att få ut så mycket som möjligt.

I en sådan ordning är det oundvikligt att man ibland tvingas mäta sina krafter på allvar. På arbetsmarknaden betyder det konflikt. Strejk och lockout.

Vill prata ner lönekraven

Sverige har som bekant ofta valt en annan väg. Sedan snart 30 år är fack och arbetsgivare i stort överens om utgångspunkterna för förhandlingarna.

En sådan har varit att arbetskraftskostnaderna i vårt land inte ska öka mer än i våra viktigaste konkurrentländer.

Vilka länder det är, och hur arbetskraftskostnaderna ska värderas kan förstås alltid diskuteras.

Vill man vara snäll kan man tänka att det är precis vad de tre ekonomerna vill göra.

Men är man mindre snäll är det lätt att tolka utbrottet som ett klassiskt försök att prata ner lönekraven.

Vi känner som sagt igen retoriken. Och den skiljer sig ganska mycket från hur svenska fackförbund i allmänhet formulerar sig.

IF Metalls Simon Petersson var till exempel försiktig i sina kommentarer till ekonomernas text. Analysen av vilka krav som bör ställas är ju långt ifrån klar.

Tona ner retoriken

Facken har goda skäl att inte bre på.

Orealistiska förhoppningar hos medlemmarna underlättar inte precis ansvarstagande.

Därför är det klokt att avstå från svepande formuleringar och publikfriande utspel i förväg.

Detsamma gäller rimligen arbetsgivarorganisationerna.

Vill man att ordningen med förtroendefulla förhandlingar ska överleva i ytterligare 30 år och vårda medlemsföretagens förtroende vore det nog klokt att tona ner den offentliga retoriken och spara argumenten till de riktiga förhandlingarna.