Artikeln i korthet SAO-jobb står för studiemotiverande arbetslivsorientering och har utvecklats för att ge skolelever socialt utsatta områden en chans att prova på arbetslivet. De jobbar ett par timmar i veckan och får en liten lön.

Initiativtagaren Evin Cetin fick idén när hon såg hur gängkriminella rekryterar skolungdomar. Tanken är att SAO-jobben ska vara ett alternativ.

15-årige Denis Asanovic i Sundsvall har ett SAO-jobb på en cykelbutik. Han är nöjd, både med att tjäna någon tusenlapp i månaden och ha en handledare att prata med.

Att byta frihjulsbody i baknavet till en mountainbike är ganska knepigt. Femtonårige Denis Asanovic vrider till med hylsnyckeln.

– Hur hårt ska jag dra? frågar han.

– 40 Newton, typ så hårt du kan. Mer! instruerar butiksägaren Sebastian Falk. Så där ja!

Han visar hur Denis ska fästa de yttersta dreven och distansringen. Sedan monterar de hjulet på cykeln och provrullar: Svisch!

– Det funkar, konstaterar Denis.

– Bra jobbat! berömmer Sebastian.

Kör elscooter – inte cykel

Sportson i Birsta City utanför Sundsvall är sedan ett år tillbaka Denis Asanovics arbetsplats två timmar i veckan. Varje torsdag eftermiddag jobbar han i butiken och verkstaden: monterar cyklar, slipar skridskor, hjälper kunder, fyller på varor och står i kassan.

– Det roligaste var att göra Instagramvideo om butiken när jag filmade Sebbe.

Snack och verkstad. Denis Asanovic och Sebastian Falk i samarbete runt ett baknav.

Att meka med cyklar har varit en ny erfarenhet för Denis under året på Sportson. Själv äger han ingen trampcykel.

– Jag kör elscooter. Mina kompisar också.

Tonåringarnas val av transportmedel har lett till engagerade samtal mellan Denis Asanovic och hans handledare.

– Jag vill ju sälja cyklar i alla stadsdelar. Denis gav mig massa tankar om hur jag kan marknadsföra mig i hans område, säger Sebastian Falk.

Snackar business

Denis sätter stort värde på samtalen, som förts i pauser på jobbet eller medan de riggat butiken tillsammans.

– Det är tryggt att ha en vuxen som man kan snacka med. Som en vän. Om framtiden och livet. Och business!

Sebastian Falk, ägare till Sportson i Birsta City, råder alla som handleder SAO-jobbare att prata mycket med ungdomarna.

Affärssinne har han, Denis Asanovic. Redan i åttan började han klippa hår och stajla frisyrer mot betalning. Samtalen med Sebastian och butikens redovisningsekonom har gett nya insikter.

– Jag behöver vara äldre för att ha eget företag, konstaterar han.

Lönen från Sportson är runt tusen kronor i månaden. Tillsammans med frisörinkomsterna ger det Denis en bättre ekonomi än många andra niondeklassare i miljonprogramsområden som Nacksta.

– Jag kan köpa vad jag vill och behöver inte be mina föräldrar.

Måste sköta skolan

Det är just elever från skolor i socioekonomiskt utsatta områden som har chans att få SAO-jobb – studiemotiverande arbetslivsorientering. Åkersviksskolan i Sundsvall är en av två skolor i landet som nu provkört konceptet i ett år.

Varje torsdagseftermiddag, från mars i åttan till mars i nian, går högstadieeleverna på Åkersviksskolan till sina SAO-jobb. Denis Asanovic är noga med stajlingen.

Ett villkor är att eleven sköter skolan och är närvarande på lektionerna – annars pausas SAO-jobbet. Johan Karlsson, biträdande rektor, intygar att det haft effekt.

– I åttan brukar många vara lite trötta. Men när de vet att de riskerar att mista sitt jobb skärper de sig. Det ser vi ännu mer på våra nuvarande åttor som länge sett fram emot SAO-jobb och nu äntligen fått gå på anställningsintervjuer.

Ansvar och kontakter

En tusenlapp i månadslön betyder mycket. Men den största vinsten är enligt Johan Karlsson elevens personliga utveckling.

– De växer i ansvar, får kontakter och lär sig sociala koder.

Eleverna är som regel högt uppskattade på sina arbetsplatser. Därmed har de också något att förlora.

– Tänk om dina arbetskamrater ser dig, sa jag till en kille som vi misstänkte hade varit stökig på Kulturmagasinet i stan. Jag såg hur han verkligen tänkte till.

Johan Karlsson, biträdande rektor på Åkersviksskolan i Sundsvall, vill återupprätta en svunnen samhällsgemenskap.

Johan Karlsson ser SAO-jobben som ett steg tillbaka mot en svunnen samhällsgemenskap där ”det krävs en by för att fostra ett barn”.

– I dag erbjuds gemenskap för våra ungdomar av aktörer som vill få dem att göra en massa skit. Om vi då inte har den gemenskapen som grund blir det extra farligt.

”Narkotikabemanning AB”

Initiativtagaren till SAO-jobben, Evin Cetin, har erfarenhet som advokat i rättegångar om grova brott med unga förövare. Där fick hon inblick i hur kriminella nätverk systematiskt rekryterar barn genom pengar, tillhörighet och manipulering. Hon såg hur utanförskap, fattigdom och brist på vuxennärvaro gör barn mottagliga för gängens lockelser.

– Den största arbetsgivaren i svenska förorter är ”Narkotikabemanning AB”. Öppet dygnet runt med jobbgaranti och cash i handen, säger Evin Cetin.

Tanken att på allvar ta upp konkurrensen med gängen föddes under en skolturné då hon mötte en fjortonåring från Hisings Backa.

– Du är en sån där snackare, sa han. Om du vill göra nåt för oss, ge oss jobb!

Evin Cetin, initiativtagare till SAO-jobben, är före detta brottmålsadvokat och har arbetat politiskt för socialdemokraterna.

Många vill bidra

Sagt och gjort. Tillsammans med handelskoncernen Axel Johnsons vd Caroline Berg grundade Evin Cetin föreningen Nästa generation Sverige, som utvecklat SAO-jobben tillsammans med skolor och företag. I vår växer verksamheten från två till fem kommuner, och 2027 tillkommer ännu fler.

Att hitta arbetsgivare som vill bidra till gemenskapen i den där fostrande byn har gått oväntat lätt.

– Jag är så otroligt glad. Vi har just nu 230 företag och andra arbetsgivare som faktiskt vill vara med och göra skillnad, säger Evin Cetin.

Förutom Axel Johnson är storföretag som Stena, Nordea och Telia delaktiga i Nästa generation. Arbetsplatser med lön och handledning har erbjudits av en lång rad butikskedjor, apotek, industriföretag och kommunala verksamheter som äldreomsorg och räddningstjänst. När Sundsvall nu går in på sitt andra år innehåller appen med jobbannonser fler SAO-jobb än det finns elever som kan ta dem.

Centralt kollektivavtal

Ett viktigt genombrott skedde i januari i år, då SAO-jobb i privata företag reglerades i ett centralt kollektivavtal mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Det följdes snart av motsvarande avtal mellan fack och arbetsgivare i offentlig sektor.

– Många trodde aldrig att facken skulle gå med på att avtala om lönearbete för fjortonåringar. Men när jag fått presentera idén på LO:s avtalsråd såg de att det var en trovärdig modell, säger Evin Cetin.

”Kollektivavtalet kommer innebära att ungdomarnas första erfarenhet av arbetslivet är schysst”, sa LO:s avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä när nyheten presenterades.

Ny anställningsform med centralt kollektivavtal SAO-jobb står för studiemotiverande arbetslivsorientering. Modellen erbjuds samtliga elever i en årskurs på skolor i socialt utsatta områden i utvalda kommuner. SAO-jobb är en anställningsform för elever på högstadiet och inleds i årskurs 8. SAO-jobb ersätter traditionell prao. Eleverna får rangordna arbetsplatser i en app, spela in en video om sig själva och gå på anställningsintervju. De jobbar två timmar per vecka i ett års tid. En chef eller anställd på arbetsplatsen är handledare. Eleverna måste närvara på lektioner och sköta skolan, annars pausas anställningen. Arbetsgivaren betalar lön på 104 kronor per timme eller 750 kronor per månad i tio månader. Semesterersättning tillkommer. SAO-jobben ska följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter för minderårigas arbetsmiljö. Anställningsformen regleras i ett centralt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Motsvarande avtal finns för kommunsektorn. Sedan vårterminen 2025 finns SAO-jobb i Sundsvall och Upplands Väsby. Våren 2026 tillkommer Sundbyberg, Uppsala och Västerås. Nästa år ansluter ännu fler – bland andra Stockholm, Göteborg, Eskilstuna och Helsingborg. Modellen drivs av den ideella föreningen Nästa generation Sverige, som grundats av Evin Cetin och Caroline Berg. Finansiering är säkrad till 2028 via EU:s socialfond ESF och privata företag som Axel Johnson och Stena. Regeringen har anslagit 30 miljoner kronor för SAO-jobb i vårbudgeten. Socialdemokraterna vill i sin skuggbudget göra en större satsning – 250 miljoner kronor.

På sikt ser Evin Cetin SAO-jobben som en naturlig del av den svenska modellen – ett sätt att både bryta utanförskap och möta framtida kompetensbrist genom att tidigt ge unga en väg in i arbetslivet.

– Vi har inte råd att förlora en enda unge till. Alla behöver få en plats och vara med och bära upp Sverige.

Ser men tittar ner

Förlorade ungar vet Denis Asanovic en del om. I hans bostadsområde Nacksta har barn rekryterats som springpojkar i kriminella gäng, bland annat på fritidsgården.

– Jag ser, men tittar ner och fortsätter med mitt, säger han när vi ska skiljas i klungan av höghus i Sundsvalls västra förort.

Bland höghusen i Nacksta händer det att barn rekryteras till kriminella gäng. ”Jag tittar ner och fortsätter med mitt”, säger Denis Asanovic.

En gång skedde en skjutning strax utanför Denis port. Polistillslag är vardag i området och pappans BMW blir ofta stoppad.

På senare tid har det dock blivit lugnare, berättar Denis. Att ha ett SAO-jobb som bygger på att man sköter skolan kan delvis motverka att fler tonåringar dras in i dåligheter, tror han. Trots att lönen knappast kan konkurrera med gängens pengar.

– Tusen spänn är inte så mycket. Men man får erfarenhet och referenser. Om Sebbe skriver nåt bra kanske jag får sommarjobb på Ica. Sen vill jag gå el-gymnasium.