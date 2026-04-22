Ett riktigt jobb på lektionstid ger Denis Asanovic en kickstart i arbetslivet. Nu inför fler kommuner särskilda jobb för högstadieelever från utsatta områden.
Att byta frihjulsbody i baknavet till en mountainbike är ganska knepigt. Femtonårige Denis Asanovic vrider till med hylsnyckeln.
– Hur hårt ska jag dra? frågar han.
– 40 Newton, typ så hårt du kan. Mer! instruerar butiksägaren Sebastian Falk. Så där ja!
Han visar hur Denis ska fästa de yttersta dreven och distansringen. Sedan monterar de hjulet på cykeln och provrullar: Svisch!
– Det funkar, konstaterar Denis.
– Bra jobbat! berömmer Sebastian.
Kör elscooter – inte cykel
Sportson i Birsta City utanför Sundsvall är sedan ett år tillbaka Denis Asanovics arbetsplats två timmar i veckan. Varje torsdag eftermiddag jobbar han i butiken och verkstaden: monterar cyklar, slipar skridskor, hjälper kunder, fyller på varor och står i kassan.
– Det roligaste var att göra Instagramvideo om butiken när jag filmade Sebbe.
Att meka med cyklar har varit en ny erfarenhet för Denis under året på Sportson. Själv äger han ingen trampcykel.
– Jag kör elscooter. Mina kompisar också.
Tonåringarnas val av transportmedel har lett till engagerade samtal mellan Denis Asanovic och hans handledare.
– Jag vill ju sälja cyklar i alla stadsdelar. Denis gav mig massa tankar om hur jag kan marknadsföra mig i hans område, säger Sebastian Falk.
Snackar business
Denis sätter stort värde på samtalen, som förts i pauser på jobbet eller medan de riggat butiken tillsammans.
– Det är tryggt att ha en vuxen som man kan snacka med. Som en vän. Om framtiden och livet. Och business!
Affärssinne har han, Denis Asanovic. Redan i åttan började han klippa hår och stajla frisyrer mot betalning. Samtalen med Sebastian och butikens redovisningsekonom har gett nya insikter.
– Jag behöver vara äldre för att ha eget företag, konstaterar han.
Lönen från Sportson är runt tusen kronor i månaden. Tillsammans med frisörinkomsterna ger det Denis en bättre ekonomi än många andra niondeklassare i miljonprogramsområden som Nacksta.
– Jag kan köpa vad jag vill och behöver inte be mina föräldrar.
Måste sköta skolan
Det är just elever från skolor i socioekonomiskt utsatta områden som har chans att få SAO-jobb – studiemotiverande arbetslivsorientering. Åkersviksskolan i Sundsvall är en av två skolor i landet som nu provkört konceptet i ett år.
Ett villkor är att eleven sköter skolan och är närvarande på lektionerna – annars pausas SAO-jobbet. Johan Karlsson, biträdande rektor, intygar att det haft effekt.
– I åttan brukar många vara lite trötta. Men när de vet att de riskerar att mista sitt jobb skärper de sig. Det ser vi ännu mer på våra nuvarande åttor som länge sett fram emot SAO-jobb och nu äntligen fått gå på anställningsintervjuer.
Ansvar och kontakter
En tusenlapp i månadslön betyder mycket. Men den största vinsten är enligt Johan Karlsson elevens personliga utveckling.
– De växer i ansvar, får kontakter och lär sig sociala koder.
Eleverna är som regel högt uppskattade på sina arbetsplatser. Därmed har de också något att förlora.
– Tänk om dina arbetskamrater ser dig, sa jag till en kille som vi misstänkte hade varit stökig på Kulturmagasinet i stan. Jag såg hur han verkligen tänkte till.
Johan Karlsson ser SAO-jobben som ett steg tillbaka mot en svunnen samhällsgemenskap där ”det krävs en by för att fostra ett barn”.
– I dag erbjuds gemenskap för våra ungdomar av aktörer som vill få dem att göra en massa skit. Om vi då inte har den gemenskapen som grund blir det extra farligt.
”Narkotikabemanning AB”
Initiativtagaren till SAO-jobben, Evin Cetin, har erfarenhet som advokat i rättegångar om grova brott med unga förövare. Där fick hon inblick i hur kriminella nätverk systematiskt rekryterar barn genom pengar, tillhörighet och manipulering. Hon såg hur utanförskap, fattigdom och brist på vuxennärvaro gör barn mottagliga för gängens lockelser.
– Den största arbetsgivaren i svenska förorter är ”Narkotikabemanning AB”. Öppet dygnet runt med jobbgaranti och cash i handen, säger Evin Cetin.
Tanken att på allvar ta upp konkurrensen med gängen föddes under en skolturné då hon mötte en fjortonåring från Hisings Backa.
– Du är en sån där snackare, sa han. Om du vill göra nåt för oss, ge oss jobb!
Många vill bidra
Sagt och gjort. Tillsammans med handelskoncernen Axel Johnsons vd Caroline Berg grundade Evin Cetin föreningen Nästa generation Sverige, som utvecklat SAO-jobben tillsammans med skolor och företag. I vår växer verksamheten från två till fem kommuner, och 2027 tillkommer ännu fler.
Att hitta arbetsgivare som vill bidra till gemenskapen i den där fostrande byn har gått oväntat lätt.
– Jag är så otroligt glad. Vi har just nu 230 företag och andra arbetsgivare som faktiskt vill vara med och göra skillnad, säger Evin Cetin.
Förutom Axel Johnson är storföretag som Stena, Nordea och Telia delaktiga i Nästa generation. Arbetsplatser med lön och handledning har erbjudits av en lång rad butikskedjor, apotek, industriföretag och kommunala verksamheter som äldreomsorg och räddningstjänst. När Sundsvall nu går in på sitt andra år innehåller appen med jobbannonser fler SAO-jobb än det finns elever som kan ta dem.
Centralt kollektivavtal
Ett viktigt genombrott skedde i januari i år, då SAO-jobb i privata företag reglerades i ett centralt kollektivavtal mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Det följdes snart av motsvarande avtal mellan fack och arbetsgivare i offentlig sektor.
– Många trodde aldrig att facken skulle gå med på att avtala om lönearbete för fjortonåringar. Men när jag fått presentera idén på LO:s avtalsråd såg de att det var en trovärdig modell, säger Evin Cetin.
”Kollektivavtalet kommer innebära att ungdomarnas första erfarenhet av arbetslivet är schysst”, sa LO:s avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä när nyheten presenterades.
På sikt ser Evin Cetin SAO-jobben som en naturlig del av den svenska modellen – ett sätt att både bryta utanförskap och möta framtida kompetensbrist genom att tidigt ge unga en väg in i arbetslivet.
– Vi har inte råd att förlora en enda unge till. Alla behöver få en plats och vara med och bära upp Sverige.
Ser men tittar ner
Förlorade ungar vet Denis Asanovic en del om. I hans bostadsområde Nacksta har barn rekryterats som springpojkar i kriminella gäng, bland annat på fritidsgården.
– Jag ser, men tittar ner och fortsätter med mitt, säger han när vi ska skiljas i klungan av höghus i Sundsvalls västra förort.
En gång skedde en skjutning strax utanför Denis port. Polistillslag är vardag i området och pappans BMW blir ofta stoppad.
På senare tid har det dock blivit lugnare, berättar Denis. Att ha ett SAO-jobb som bygger på att man sköter skolan kan delvis motverka att fler tonåringar dras in i dåligheter, tror han. Trots att lönen knappast kan konkurrera med gängens pengar.
– Tusen spänn är inte så mycket. Men man får erfarenhet och referenser. Om Sebbe skriver nåt bra kanske jag får sommarjobb på Ica. Sen vill jag gå el-gymnasium.