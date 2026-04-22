Artikeln i korthet Anställda på en fabrik fick allvarliga hälsoproblem på jobbet, där farliga ämnen som formalin hanterades utan ordentliga varningar och skyddsåtgärder. Nästan samtliga av de anställda hade funktionsnedsättningar och fick lönebidrag.

Facket och Arbetsmiljöverket såg flera brister, bland annat dålig ventilation, bristande skyddsutrustning, och omärkta kemikalier. Facket har kritiserat Arbetsförmedlingen för att placera personer på företaget trots upprepade varningar.

Arbetsförmedlingen säger att de utvärderar arbetsplatser innan placeringar, men facket ifrågasätter detta och menar att det inte är bra att placera så många med lönebidrag på samma ställe. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

– Vi fick larm om personal som hade fått hudproblem, ögon som svullande upp och många som hade svårt att andas, säger Besnik Zeneli på IF Metall som varit och besökt företaget flera gånger.

Under ett års tid har han haft kontakt med ett lokalt skyddsombud som larmade facket om stora problem på arbetsplatsen.

I fabriken hanterades flera farliga ämnen, bland annat formalin som är mycket giftigt, frätande och cancerframkallande.

– Det som är extraordinärt är att de som jobbar där har funktionsnedsättningar och får lönebidrag från Arbetsförmedlingen, säger Besnik Zeneli.

Under sitt besök upptäckte han flera fel på arbetsplatsen. Bland annat saknades varningar på kemiska ämnen och det fanns ingen personlig skyddsutrustning för de anställda.

– Det var också väldigt stökigt i lokalen, ventilationen fungerade inte och det var dålig belysning, säger Besnik Zeneli och fortsätter:

– Här fanns verkligen brister, men arbetsgivaren såg inte allvaret i det. Då kopplade vi in Arbetsmiljöverket och de hittade ännu fler brister än de vi hade sett.

Saknades skyddsutrustning

Företaget tillverkar produkter i gummi och plast och har totalt 16 anställda. Av dem gick tio på lönebidrag och flera hade någon form av funktionsnedsättning, som SVT Nyheter Skåne rapporterat om tidigare.

Facket har vid flera tillfällen larmat Arbetsförmedlingen att inte placera fler personer där.

– Anställda ska inte utsättas för allvarliga hälsorisker på sin arbetsplats. Då ska man inte jobba där, säger Besnik Zeneli som är kritisk till att de, trots varningar, fortsatt placera personer på företaget.

När Arbetsmiljöverket inspekterade arbetsplatsen konstaterades att det, utöver dålig märkning av kemikalier, även saknades skydd som nöddusch och ögonspolning.

Åtgärder som kan vara livsnödvändiga vid hantering av kemikalier.

Arbetsmiljöverket skriver också i sin rapport att de anställda ”har olika förutsättningar för att ta till sig information.”

Carina Månsson, chef på Arbetsförmedlingen i nordvästra Skåne, säger att hon inte får kommentera enskilda företag och kan inte säga om de anställda kommer att fortsätta vara placerade på arbetsplatsen.

– Om vi får in synpunkter från Arbetsmiljöverket är det något vi kollar på. Vi har möjlighet att avbryta placeringar om det skulle finnas allvarliga problem på en arbetsplats. Men jag kan inte uttala mig om just det här fallet, säger hon.

”Borde inte vara så många på samma ställe”

Hon berättar att Arbetsförmedlingen alltid kollar upp ett företag innan de beslutar att placera anställda där.

– Både inför en placering och när den ska förlängas gör vi ett besök på arbetsplatsen där vi pratar med de anställda och arbetsgivaren, säger hon.

Arbetsförmedlingen har inga regler när det kommer till hur många personer med lönebidrag som får vara på samma arbetsplats, utan gör en bedömning från fall till fall.

– Vi jobbar med att få ut folk i arbete, vi är inte Arbetsmiljöverket. Men självklart vill vi att alla ska hamna på så bra arbetsplatser som möjligt där man trivs.

Samtidigt riktar facket kritik mot hur bedömningen gjorts i det här fallet. Besnik Zeneli på IF Metall tycker det är tydligt att Arbetsförmedlingen har agerat fel när de fortsatte placera personer på fabriken.

– Man borde inte ha så många med lönebidrag på samma ställe, speciellt inte när det är ett så litet företag. De behöver handledning och vi undrar om de verkligen fick det här, säger han.

Företaget har fram till juni på sig att bemöta och åtgärda den kritik man fått från Arbetsmiljöverket.

Arbetet söker företaget.