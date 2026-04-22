Elektrikerna varslar om nya sympatiåtgärder mot Tesla

Det handlar om att Tesla hittat ett nytt sätt att kringgå fackliga stridsåtgärder, detta genom att låta andra företag än de själva att driva laddstationer och laddstolpar. Sekos svar på detta är att sätta underhåll, reparationer med mera vid sådana laddställen i blockad.

Nu följer Elektrikerförbundet efter. Förbundets varsel gäller arbete som utförs av elektriker och andra yrkesgrupper på företag som har kollektivavtal med Elektrikerna.

Elektriker, tekniker och montörer

De nya sympatiåtgärderna omfattar arbete med bland annat projektering, installation, service och underhåll av laddstolpar och laddstationer från Tesla som drivs av andra bolag i Sverige.

Blockaden gäller arbete som utförs av yrkesgrupper som elektriker, tekniker och montörer på företag som omfattas av kollektivavtalen Installationsavtalet eller Kraftverksavtalet.

Elektrikernas nya sympatiåtgärder träder i kraft den 5 maj klockan 05.00.

Elektrikernas tidigare sympatiåtgärder kvarstår.