Det senaste angreppet från civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin mot att en facklig organisation deltar i en manifestation väcker djup oro.

I det är fallet handlar det om att statsrådet i en tweet går till frontalangrepp på Fackförbundet ST:s förbundsordförande för att den organisation hon företräder deltagit i en manifestation mot regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern.

Allvarlig gränsförflyttning

När en minister ifrågasätter en facklig ledares eller organisations rätt att uttrycka sig i samhällsfrågor, handlar det inte bara om en enskild incident.

Det handlar om gränserna för det demokratiska samtalet i Sverige.

Det är ännu allvarligare att det statsråd som nu går över gränsen är ansvarig för civil beredskap och sammanhållning.

Ett statsråd som dessutom inte har några problem med att delta i plattformar som har en tvivelaktig syn på såväl demokrati som alla människors lika värde.

Svensk demokrati bygger på yttrandefrihet

Den svenska demokratin har byggts på en stark tradition av yttrandefrihet, föreningsfrihet och facklig självständighet.

Fackföreningsrörelsen har alltid varit en röst för demokrati, både i arbetslivet och i samhället i stort.

Att försöka begränsa den rösten, direkt eller indirekt, är att så tvivel om dessa grundläggande principer.

När en minister använder sin plattform för att offentligt ifrågasätta legitimiteten i att en facklig organisation deltar i en manifestation, sänder det en farlig signal.

Det ger intrycket av att vissa politiska uppfattningar är mer tillåtna än andra – och att regeringsföreträdare har mandat att sätta de gränserna.

En utveckling som vi tyvärr ser i många andra länder.

Måste kunna tåla kritik

En regering måste tåla manifestationer som är kritiska mot dess politik.

Ulf Kristersson, det är ditt ansvar att upprätthålla respekten för de demokratiska institutionerna och den fria åsiktsbildningen.

Vi uppmanar dig att tydligt markera att ministrar i regeringen inte ska använda sin position för att misstänkliggöra det civila samhällets engagemang.

Demokratin stärks av att människor samlas och uttrycker sina åsikter — den försvagas när makten reagerar intolerant mot de som gör det.

Med hälsningar