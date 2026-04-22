Arbetsdomstolen får miljoner – slipper skära ned

– Det här är en positiv nyhet för domstolen. Nu kan vi köra på för fullt igen, säger Lars Dirke, ordförande för Arbetsdomstolen.

Regeringen skjuter till tre miljoner kronor. Därmed stoppas hotet om nedskärningar som hängt över verksamheten sedan den ekonomiska krisen slog till.

– Vi är nöjda. Det har tagit tid att få fram, men det här är det beskedet vi hoppats på.

Sparkraven slog hårt

Så sent som i höstas var tonen en annan.

I oktober slog Arbetsdomstolen larm om den akuta bristen på pengar.

Kostnader för personal och lokaler hade ökat, samtidigt som ett nytt it-system krävde mer pengar.

Men från regeringen, som finansierar domstolen, kom inga extra pengar.

Det gjorde att Arbetsdomstolen tvingades ställa in nästan alla förhandlingar under flera månaders tid, för att spara pengar.

– Det är tråkigt, det är drastiska åtgärder, sade Lars Dirke till Arbetet i november.

Fakta: Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol som avgör tvister på jobbet – till exempel uppsägningar, löner och avtal. Parterna kan vara arbetsgivare, fackförbund eller enskilda anställda. Vissa mål tas först upp i tingsrätten, och kan sedan överklagas till AD. Domstolen består av jurister och personer med erfarenhet från både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Regeringen finansierar domstolen. Läs mer

Tvärvände efter protester

Enligt Dirke fick domstolen ingen förklaring till varför de inte fick mer pengar. I stället tolkade han beskedet som att de skulle behöva krympa verksamheten.

Han konstaterade att det inte fanns något annat val än att säga upp flera personer från domstolen framöver.

Sedan dess har Arbetsdomstolen fortsatt lyfta behovet av ett tillskott.

Även fack- och arbetsgivarorganisationer har pressat på och varnat för konsekvenserna av eventuella nedskärningar – som längre väntetider för dem som ska få sitt ärende avgjort.

Och i veckan kom vändningen.

– Efter konstruktiva diskussioner med regeringen har vi nu fått det vi sagt att vi behöver, säger Lars Dirke.

Sedan början på året jobbar domstolen på som vanligt, och inga fler mål har behövt ställas in.