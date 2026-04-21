Artikeln i korthet En 24-årig hemvårdare attackerades med kniv av en 49-årig brukare i Helsingborg, vilket resulterade i livshotande skador. Nu åtalas hon för mordförsök, något Helsingborgs Dagblad var först med att rapportera om.

Händelsen är en av flera attacker mot omsorgspersonal på kort tid. Veton Kalici från fackförbundet Kommunal beskriver dessa attacker som ett "systemfel" och understryker att arbetsgivarna måste ta problemet på allvar.

”Hon vill bara döda, hon vill bara sticka och sticka, jag har aldrig sett sådant”, så beskriver den 24-åriga hemvårdaren ögonblicket i förhör med polisen.

Det var sent på kvällen när hon gick hem till brukaren, en 49-årig kvinna i Helsingborg.

Hon hann knappt öppna ytterdörren innan brukaren gick till attack med en kökskniv.

Kvinnan hugger flera gånger, några missar och slår in i trädörren, men ett hugg träffar hemvårdaren i handen, ett annat i benet och orsakar en svår blödning.

24-åringen lyckas ta sig ut ur lägenheten där hon får hjälp av en förbipasserande. Skadorna är livshotande och lämnar ett spår av blod i snön.

Den 49-åriga kvinnan var kraftigt berusad när hon senare greps av polis på platsen.

”Ett systemfel”

Händelsen inträffade den 3 januari i Helsingborg.

Attacken var en av tre mot personal inom omsorgen i Skåne på kort tid. Den 25 januari ströps en ung kvinna till medvetslöshet på ett LSS-boende i samma stad.

Den 17 februari blev hemtjänstpersonal i Skurup beskjutna när de skulle besöka en 90-årig man.

– Det är inte enstaka händelser, det är ett systemfel, säger Veton Kalici, ordförande för Kommunal i Skåne.

Han vill att arbetsgivarna tar de anställdas säkerhet på större allvar. Det finns flera åtgärder som kan göra arbetet säkrare, bland annat att uppmuntra personalen till att anmäla fler händelser.

– Arbetsgivarna måste lyssna på personalen. Det är de som kan verksamheten bäst och möter riskerna varje dag. Om de flaggar för problem måste man ta det på allvar, säger han.

Även ensamarbete ser han som en risk, det kan vara både svårt och farligt vid hembesök hos vissa brukare. Enligt honom är det en resursfråga.

– Det behövs mer personal helt enkelt, det är aldrig tryggt att jobba ensam. Nästa gång kan det vara en anställd som inte kommer hem igen.

Hörde röster

Den 24-åriga kvinnan har berättat för polisen att hon hade jobbat inom hemtjänsten i tre år och innan attacken gjort flera besök hos kvinnan. Kvällen hon attackerades var hon där ensam.

En utredning från socialförvaltningen för tre år sedan visar att den 49-åriga kvinnan haft allvarliga psykiska problem och en grav alkoholkonsumtion.

I utredningen framkommer det att hon hörde röster, kände sig förföljd och isolerade sig.

I en intervju med HD menar Helsingborgs omsorgsdirektör Annika Andersson att det inte fanns något som talade för att en attack skulle ske.

Nu åtalas den kvinnan 49-åriga kvinnan vid Helsingborgs tingsrätt för mordförsök på 24-åringen.