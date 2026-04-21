Större andel kvinnliga än manliga elektriker går med i facket

Artikeln i korthet Fler kvinnor väljer att utbilda sig till elektriker som vuxna.

Fler kvinnor än män väljer att gå med i facket.

Andelen kvinnliga medlemmar i Elektrikerförbundet har ökat från 1 procent år 2000 till 4,2 procent 2026.

Trots en positiv utveckling finns fortfarande en löneskillnad till kvinnors nackdel inom branschen. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Av de som sedan blir elektriker blir en större andel kvinnor än män medlemmar i facket.

Anton Levein är ombudsman på Elektrikerförbundets förbundskontor och funderar kring vad anledningen kan vara till att fler kvinnor utbildar sig till elektriker som vuxna:

– En anledning kan vara att vi har tydliga, reglerade och förutsägbara arbetstider. Vi har ingen schemaläggningskultur. Det är klart att man får göra olika saker från dag till dag, men schemat ligger i huvudsak fast i vår bransch. Till skillnad från branscher där kvinnor dominerar.

”Att den här branschen har blivit så bra”

Av Medlingsinstitutets årsrapport framgår att under 2024 var 62 procent av de anställda männen medlemmar i något fackförbund, av kvinnorna var det 70 procent.

Den här skillnaden går även att se bland Elektrikerförbundets medlemmar.

Andelen kvinnliga medlemmar i Elektrikerförbundet har gått från 1 procent till i dag 4,2 procent. Senaste siffran från mars 2026: 717 medlemmar och 4,2 procent

Andel kvinnliga medlemmar i Elektrikerförbundet: 2000: 1 procent 2019: 3 procent 2026: 717 medlemmar och 4,2 procent

Anton Levein spekulerar vad det kan bero på:

– Jag hoppas att det beror på att vi är en välkomnande bransch, men kanske även att man vill skapa nya kontakter och lära sig mer om branschen, och att man tänker att facket kan vara en del av det. Och också att man inser att anledningen till att den här branschen har blivit så bra som den är, är på grund av hög organisationsgrad och ett fackligt arbete ute bland medlemmarna.

Anton Levein säger att förbundet kan se att fler och fler certifikat som registreras är utfärdade till kvinnliga elektriker.

Så det är alltså inte bara så att fler kvinnor utbildar sig till elektriker, utan att branschen också tar emot och godkänner fler.

Löneskillnad

Men, facket ser även problem. Lönestatistiken visar att det finns en tydlig löneskillnad mellan könen i branschen, till kvinnornas nackdel.

– Det är något vi kommer att uppmärksamma i kommande lönerevisioner, och vi bör även nämna EU:s lönetransparensdirektiv som vi hoppas blir ett incitament för företagen att minska de här skillnaderna.