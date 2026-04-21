Maja Danielsson: ”Allt modigare desto äldre man blir”

Det hade hon inte, förrän då. Sedan gick det snabbt.

– Elektriker var det som lät mest intressant av yrkesutbildningarna, och jag hittade utbildningar som gick att söka ganska direkt.

Movant i Halmstad har intag på sin el-utbildning flera gånger per år. Första gången Maja sökte kom hon inte in, men efter den andra ansökan antogs hon. Hon började utbildningen i mars 2025.

Alla lärare positiva

De allra flesta som utbildar sig till elektriker är män, men andelen kvinnor ökar på vuxenutbildningarna. På Movant i Halmstad är de sex kvinnor av 30-talet el-elever.

– Vi har bara manliga lärare, och de är alla väldigt positiva till att det kommer in fler tjejer i branschen, säger hon.

Vad tror du kan vara anledningen till att många kvinnor utbildar sig till elektriker i vuxen ålder?

– Jag kan tänka mig att en av anledningarna är att när man är ung är man mer känslig för det här med normer och fördomar. Man kan vara lite rädd för att sticka ut, så då kanske man som tjej väljer att gå en mer typiskt kvinnlig utbildning.

– Men ju äldre du blir kan det övergå till ”nej, jag är inte intresserad av det där faktiskt. Jag vill göra mer för mig själv”. Så jag tror att generellt blir man nog mer sig själv och allt modigare desto äldre man blir.

Medveten om lågkonjunkturen

Framtiden är än så länge osäker. Hon säger att hon hoppas på en lärlingsplats något sånär lokalt, men att hon är medveten om lågkonjunkturen.

– Många av firmorna som man ringer och pratar med säger att de har väldigt lite att göra. Och då är de kanske inte jättesugna på att ta in nytt folk som inte kan så mycket. Men det känns inte omöjligt.

När detta skrivs är Maja Danielsson ute på sin första praktikperiod.

– Hittills går det bra. I början är man ju alltid lite förvirrad, men han jag jobbar med känns väldigt lugn och kunnig. Det känns intressant, och roligt.