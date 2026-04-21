Lizette Segerlind: ”När man är äldre vet man vad man vill”

Hon läste estet på gymnasiet och har jobbat inom flera olika branscher: inom städ, handel, livs och verkstad. Nu är hon på väg in i ytterligare en ny bransch.

– Jag tänkte att elektriker kommer alltid att behövas. Jag hade testat på lite lätta eljobb i verkstaden tidigare och kände att det skulle vara roligt att rikta in sig mer mot det, berättar hon.

Att hon, liksom många andra kvinnliga elektriker, valt att utbilda sig till yrket i vuxen ålder gissar hon kan bero på att när man är äldre så vet man mer vad man verkligen vill.

– När jag valde till gymnasiet så gjorde jag det lite efter vad kompisarna valde. Jag tror man är lite mer osäker som ung.

Det praktiska är inte det svåra

Av de 30-talet elever på elprogrammet på Movant där Lizette och Maja Danielsson går är sex kvinnor.

En hög andel jämfört med andelen kvinnor i branschen som ligger på 2-3 procent.

Det praktiska i utbildningen är inte det svåra, menar Lizette Segerlind, utan mer hur elen fungerar i teorin.

– Att skruva kanske inte är så svårt, men man måste förstå vad som händer när man gör alla momenten. Och varför det händer.

– Men jag har lärt mig otroligt mycket. Det är riktigt kul när man får se hur man utvecklas.

Oviss framtid

Ett orosmoment är vad som händer efter utbildningen.

I augusti börjar hennes praktiktid, var någonstans vet hon inte än. Inte heller om utbildningen leder till någon anställning.

– Det kan kännas lite stressande eftersom det är ovisst än så länge. Men jag förstår att det är svårt för företagen att lova något, för vem vet hur marknaden ser ut om ett år?

Ändå säger hon att det var rätt val att utbilda sig till just elektriker.

– Ja, det tycker jag. Jag tror ändå att det kommer att ge mig mycket. Jag satsar på mig själv för framtiden och jag tror att det kommer att bli bra.