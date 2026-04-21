Den galna engelsmannen Andy Milne, ska sälja sitt hus för att ha råd att vara fotbolls-VM:s mesta supporter i sommar.

En tacksamt glad nyhet i både Storbritannien och Sverige.

Allt kan inte vara krig och elände, vissa saker måste bara få vara njutning tätt hopslingrad med privatekonomisk vaskning.

Nyheten liknar den om en ung kille som i många led ska byta ett gem mot ett hus.

Livsglada upptåg av det här slaget, särskilt när de kan kopplas till bostadsmarknaden, är så klart kittlande för den överbelånande svensken.

Behandlar husköp som en lek

Tänk att vissa människor behandlar husköp som en lek, som om det inte var frågan om liv och död?

Eller, snarare, som om livet skulle vara överordnat bostadskarriären?

Jag ser det som att att Andy Milne säljer sitt hus för sin själs skull.

Själen är fotboll, patriotism och sommar. Good times never seemed so good?

Jag blir avis, eftersom min generations lott är att sälja våra själar för att öka värdet på Andy Milnes, och hans generationskamraters, fastigheter.

Unga kan belåna sig ännu mer

Året innan valet har regeringen fixat så att unga kan belåna sig ännu mer för att trissa upp priserna på Sveriges fastigheter.

Och de flesta av de fastigheter som jag, på mäklarsvenska, skulle kalla “de riktiga godbitarna” ägs av boomers som snubblat över dem.

Av de unga som kämpar sig in fastnar många med övervärderade lägenheter och stora lån. Drömmar om vad man vill och moraliska kval kring vad man jobbar med blir underordnat detta.

För att vara skolkuratorn i rummet, vad gör det här med våra själar?

Genom att inse att man inte är ensam med sina illusioner kan man börja se sin ränta på 18 000 för en mini-etta i Stockholms utkanter för vad den är.

Kanske kommer den inte alls gå att byta, likt ett gem, tills man får en paradvåning på Södermalm.

Kanske betyder inte ökat kvadratmeterpris på något gammalt pars femma att du är på rätt väg.

Kanske var allt det där bara en farlig dröm.

Cervenkas duologi

Ekonomireportern Andreas Cervenka har gjort en insats på området, med sina böcker Girig-Sverige och Fuskbygget.

Jag ser böckerna som en vacker duologi, där den första visar hur Sverige blev så ojämlikt så snabbt, och den andra visar varför folket inte har tagit till gatorna.

Nämligen illusionen att bostadskarriären kommer rädda dem från att hamna bland de 99 procent som missgynnas av en ekonomi för 1 pocentarna.

Några månader efter den senaste räntesmockan verkade det råda konsensus om att Hemnetscroll inte nödvändigtvis är bättre än någon annan av internets mörka små vrår. Men minnet är kort.

Priserna sticker iväg igen, cirkusen har gått upp i stabsläge.

Den falska drömfabriken drar igång igen, snart kan alla bli rika!

Bostadsmarknaden har skapat en sellout-mentalitet som håller samhället och politiken gisslan. Ingen kan unna sig ett uns radikalitet efter att deras studentbostadskontrakt tar slut.

Sellout-mentalitet som håller gisslan

Det viktigaste som sades om liberalernas senaste öppning för SD var att de unga karriärpolitikerna pratat om vad man är beredd att göra för att “ta ansvar för Sverige” på en inflyttningsfest i Vasastan, Stockholms dyraste område.

Kanske en bostad med gott om plats att gömma en flykting, och när det blir olagligt, gömma två?

Men det är ett inre liv format av kvadratmeterpriser man inte behövde förhålla sig till när man bodde hemma och som av en slump hade en annan syn på SD:s rasism.

Många säljer ut kring 30, men att göra det såhär offentligt, det är så magstarkt, även för zillenials, som Simona Mohamsson.

Klart det då blir viktigare än någonsin att i stället kämpa för en image som “kramig person som går på fotboll och dricker bärs” – med Jimmie Åkesson.

Men fotboll och folklighet ska vara något annat än ett fikonlöv för sina golf-luktande ambitioner.

Mohamsson säkrar lobbyister och karriärpolitiker

Det Mohamsson menar med att ta ansvar är att hon säkrar att diverse lobbyister och karriärpolitiker, det närmsta L kommer en kärna, ska fortsätta kunna leva lush.

Kommande VM-sommar är jag rädd att Tidö kommer göra med fotbollen vad de gjorde med korv och bröd förra valrörelsen.

Ta det vackraste folket har och göra det till en symbol för rasistiska borgare som älskar kvadratmeterpriser på tjack.

Det var mina två cyniska cent.

Klart vi behöver Andy Milne i det här läget.

Att äga ett hus i norra England och hyra ut det till några snart vräkta stackare som antagligen aldrig kommer ha råd att köpa ett hus för att finansiera ett liv som rosenkindad äldre man i Thailand, är nästintill självklart för en boomer.

Av Gud givet, själva luften man andas, inget att fundera på, inget politiskt att se här.

Det vittnar om en trygghet där andra intressen, som att dricka öl på fotbolls-VM, får vara det man i stället säljer sitt hus och sin själ för. För Milne är inte att kolla fotboll ett medel, det är målet.

De flesta gör inte bostadskarriär

Om vi nu inser att de allra flesta av oss inte kommer göra en bostadskarriär värd namnet, kanske vi kan mötas där.

Hitta någon som faktiskt vunnit på bostadsmarknaden och led dem vänligt men bestämt över gatan till närmaste sportbar.

Förra VM bojkottade jag, det var enkelt eftersom mitt fosterland var förnedrat och det inte var sommar.

Men absolut, Qatar, blä.

I år kommer det blir svårare. Inte bara för att jag älskar tacos och dess tillhörande landområde.

Tanken på att ge upp den där känslan av att vara o-deprimerad som VM skapar, hur mästerskapet funkar som en hållhake för ens liv var fjärde år, pärlbandet av minnen från 2006, 2010, 2014, 2018….

Det är för mycket begärt.

Kräver att få känna något positivt

Jag kräver att få känna något positivt för mitt älskade skit-Sverige tillsammans med andra människor.

Jag hade också sålt mitt hus i norra England, jag hade sålt min dotter, om jag hade någon.

Jag hade kunnat offra Hagaparken om Sverige ville stå värd och bygga barracker där hårt disciplinerade idrottsmän ska ta igen för sin förlorade högstadietid.

Jag hade skakat hand med Bondskurkarna som styr FIFA, för att ta ansvar för Sverige.

Jag hade blundat för de skadade och döda arbetarna som byggt arenor.

Det gör jag ju redan?

Och Andy Milne visar vägen. Det enda vi kan hoppas på är bordus ärlighet, straffläggning, och skratt, att få sälja våra själar för något som ändå är snäppet mer mänskligt än en lägenhet i Vasastan.