– Äntligen! Så fort handskarna finns att köpa kommer vi kräva att det är de som ska användas, säger Ewa Björkman på fackförbundet Handels.

Varje dag utsätts frisörer för en mängd kemikalier som kan ge hudinfektioner och allergi.

Ibland så allvarliga att man tvingas lämna yrket. Ändå har det saknats skyddshandskar anpassade för frisöryrket. Tills nu.

Ny standard för handskar

Efter flera års fackligt arbete på EU-nivå har en ny standard – krav för att säkerställa skydd – tagits fram. Frisörhandskarna ska:

Skydda mot kemiska ämnen som är vanliga i till exempel hårfärgning, blekning, permanent och hårtvätt.

Vara puderfria.

Vara smidiga att arbeta i.

Det ställs också krav på handskens längd, mekanisk hållfasthet och skydd mot mikroorganismer samt hur de ska användas.

Handskarna ska användas för en kund och ett arbetsmoment i max 60 minuter, men ska helst bytas inom 30 minuter.

Skyddshandskarna ska ha en särskild frisörsymbol.

– Det gör det enklare att se vilka handskar som är provade och avsedda för just frisörarbete, säger på Mia Lindberg på Svenska institutet för standarder.

Inte anpassade för frisörer

I dag finns handskar som skyddar mot kemikalier. De ger ett skydd, men är inte särskilt anpassade för frisörer.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare ge anställda personlig skyddsutrustning, som skyddshandskar.

Det finns inga krav på exakt märkning, men handskarna ska ge rätt skydd.

I frisörernas kollektivavtal – överenskommelse om arbetsvillkor mellan fack och arbetsgivare – står det att lämpliga handskar av nitril eller annat lämpligt material ska användas. När de nya skyddshandskarna börjar säljas vill facket att de ska användas.

Standarden – kraven – för frisörhandskarna blev klart förra året. Nu väntar tillverkning och därefter försäljning.