6 frågor och svar om mobbning på jobbet: ”Kan öka risken för självmord”

1 Vad kan mobbning på jobbet vara?

– Handlingar eller beteenden som kan vara hotfulla, fientliga eller nedvärderande. Det kan också vara att man känner sig socialt utesluten. Det är handlingar som gör att man tar skada på något sätt, antingen fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt. Främst är det något som påverkar en psykiskt, säger Linda Magnusson Hansson som forskat om mobbning på arbetsplatser.

2 Hur vet man om det är mobbning?

– Det man brukar betrakta som just mobbning är om det förekommer upprepade gånger under längre tid. Det är inte enstaka händelser. Det brukar också finnas en maktobalans som gör att den utsatta har svårt att försvara sig.

3 Kan du ge några exempel på mobbning?

– Man kan känna sig kritiserad, isolerad eller ignorerad. Ryktesspridning eller att man blir undanhållen viktig information. Det kan också vara att man får arbetsuppgifter under sin kompetens eller ohanterlig arbetsbörda. Det kan vara relaterat till arbetet eller personligt. Ofta är mobbning i relation till chefen medan våld är mer från patienter, kunder eller utomstående.

4 Vilka konsekvenser kan mobbning få?

– Det finns ökad risk för psykisk ohälsa i form av symtom på depression, ångest, sömnproblem eller posttraumatiskt stressyndrom. Det finns ökad risk för sjukskrivning. Vissa studier tyder på allvarligare besvär som en diagnos på depression men också risk för självmord. Det finns också risk för fysiska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och diabetes men där är forskningen ganska begränsad.

5 Hur vanligt är mobbning på arbetsplatsen?

– Internationella undersökningar visar att någonstans mellan 14 och 18 procent av arbetsföra upplever sig utsatta för mobbning. I Sverige visar viss statistik någonstans kring tio procent.

6 Vad har du för råd till den som blir mobbad eller bevittnar mobbning?

– Att sätta gränser är viktigt, även de som bevittnar mobbning kan bidra med det. Be om samtal och försök reda ut situationen. Chefen har en central roll och ska hantera och åtgärda problem. Om man inte kan prata med chefen kan man ta hjälp av företagshälsovård, fackliga företrädare eller skyddsombud.

Undersköterskan Tommy blev mobbad på jobbet. Hör honom berätta mer i det senaste avsnittet av podden Kneget

Ljud från Spotify Genom att spela ljudet accepterar du Spotifys dataskyddspolicy. Ja, visa mig innehållet Källa: open.spotify.com