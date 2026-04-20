Artikeln i korthet Fackförbunden inom LO, inklusive Seko, har länge motsatt sig karensavdraget, som gör att anställda förlorar pengar när de är sjukskrivna.

Socialdemokraternas vill avskaffa karensavdraget.

Yrken såsom brevbärare påverkas särskilt hårt eftersom de inte kan arbeta från hemmet och måste ta hela kostnaden av inkomstbortfallet själva. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Seko och andra fackförbund inom LO har länge velat ta bort karensavdraget, pengar som dras från din sjuklön när du är sjuk.

Det är också en av de frågor som Socialdemokraterna driver inför valet. De tycker inte att man ska straffas ekonomiskt när man är sjuk.

De menar att det slår hårdare mot yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån.

”Kan inte jobba hemifrån”

För brevbäraren Claes Söderling är det en rättvisefråga.

– Vissa har sådana typer av yrken som gör att man faktiskt kan jobba hemifrån om man är lite krasslig. Det kan ju inte vi göra, säger han i podden Kneget (som du kan lyssna på här nedanför).

Så mycket pengar förloras

Seko har räknat ut att en brevbärare går miste om drygt 190 000 kronor under sitt yrkesliv, för alla inkomstbortfall på grund av karensavdraget.

– Har man en halvdan dag måste man ju sjukskriva sig. Det innebär att man får ta hela den kostnaden själv, säger Claes Söderling som också är fackligt förtroendevald för Seko i Västsverige.

Tror du att många går till jobbet ändå trots att de är sjuka, för att de inte vill förlora pengar?

– Ska man gå till tusen hushåll och i några trappor, är det svårt om man är krasslig. Då håller man sig hemma.

Lyssna mer om hur karensavdraget slår mot vissa yrkesgrupper i podden Kneget.