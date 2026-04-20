Artikeln i korthet Livsmedelsarbetareförbundet tog över kollektivavtalen för lantbruk och trädgårdsodling från Kommunal i slutet av 2024, vilket ledde till att plantskolearbetarna på Stångby plantskola nu tillhör Livs.

Klubben på arbetsplatsen är nystartad, och flera medlemmar tycker redan att Livs känns mer personligt och stödjande än Kommunal.

Det finns flera fackliga frågor på plantskolan, inklusive arbetsmiljösäkerhet med maskiner, arbetstid anpassad till växtsäsongen, och semesterrättigheter. Anställda arbetar övertid under högsäsong för att få ihop helårslön och kan endast ta tre veckors sommarsemester, vilket de gärna skulle vilja ändra. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

De brukade tillhöra Kommunal. Men efter att Livs i slutet av 2024 tog över kollektivavtalen för lantbruk och trädgårdsodling blev Livs facket för plantskolearbetarna på Stångby plantskola.

I november förra året bildade de en av förbundets nyaste arbetsplatsklubbar.

– Initiativet till att bilda klubb kom nog från Fredrik (Berg, ombudsman, reds anm). Han var ganska snabb på att skicka mig och ett annat skyddsombud att gå medlemsutbildning. Det gjorde ganska mycket, då fick vi komma in i det rätt snabbt, säger Tord Ekberg, som valdes till Livsklubbens första ordförande.

Hur kändes det när Livs tog över?

– Först kändes det lite konstigt, man undrade varför de hade bestämt att göra det här bytet. Men nu i efterhand känns det mycket bättre än med Kommunal, säger Marcelo Gabard Pazos, ledamot i klubbstyrelsen.

Veronica Lantz är ledamot i klubbstyrelsen på Stångby plantskola.

Veronica Lantz, också hon klubbstyrelseledamot, håller med.

– Livs känns lite mer stöttande. De har varit här väldigt mycket. Sedan är det fortfarande väldigt nytt och vi har precis startat klubben, säger hon.

Skyddsombudet Ragnar Kauranen menar att det är stora skillnader mellan förbunden.

– Kommunal kändes ju som en större och stelare organisation. När de kom hit från Livs så kändes det som att det passade oss lite mer. Vi är en liten bransch och matchar mer med Livs, säger han.

Och det finns fackliga frågor att jobba med på plantskolan.

– Vi har mycket maskiner som man jobbar ganska nära. Vi har haft olyckor genom åren, några ganska allvarliga. Men vi jobbar mycket med arbetsmiljön, går skyddsronder och sådant, säger Ragnar Kauranen.

Han lyfter också fram en annan fråga som engagerar: arbetstiden.

– Vi har ju årsarbetstid här, där vi följer växtsäsongen. Så vi har stängt på vintern och under högsäsongen jobbar vi övertid för att få lön under den stängda perioden, säger han.

Får bara ta tre veckors semester

– Det var det man fick ta när man sökte jobbet här: ”Så här ser det ut, vill du jobba så är det så här”. Okej vi provar, kände jag, säger Veronica Lantz.

– Men vi hade så klart hellre velat ha vanliga fasta anställningar. Som det är nu kan vi bara ta tre veckors semester på sommaren och vi måste spara två veckor till vintern när det är stängt, säger Ragnar Kauranen.

Tord Ekberg och Veronica Lantz binder in träd­kronorna med snöre, så kallad tränsning.

När Mål och Medel är på besök är det långt från högsäsong. Det är regn i luften och lerigt på gårdsplanen.

Men även om grönskan inte spirar just den här dagen saknas inte arbetsuppgifter.

Ordrar ska plockas, växter ska göras i ordning för leverans, träd ska tas in för vinterförvaring i kylrum och växtbäddar ska snyggas till inför våren.

Stångby plantskola levererar växter året om, och eftersom det ofta handlar träd som är många meter höga och flera hundra kilo tunga kan lastning och lossning på lastbil vara en utmaning.

Skyddsombudet Ragnar Kauranen. På plantskolan finns flera olika arbetsuppgifter, exempelvis finns en arbetsgrupp som sköter själva odlingen och bevattningssystemet och en annan som jobbar med orderplock och leveranser.

– Träden är stora och tunga, men också känsliga. Man får inte skada barken eller bryta grenar. Det är ett lite komplicerat jobb, säger Ragnar Kauranen.

Att räkna ut volymen på ett stort träd är inte heller det enklaste alla gånger.

– Jag har haft rollen som transportledare under hösten och man får göra en liten uppskattning på hur många flakmeter som behövs. Det hade varit lättare om det bara var pall, säger Tord Ekberg.

Ute bland de vidsträckta odlings­raderna tilltar regnet. Varje år levereras flera tusen träd och andra växter från Stångby plantskola.

Veronica Lantz hoppar in i truck­hytten med ett gäng nya orderlappar.

Veronica Lantz och Tord Ekberg samlar beställda träd.

– På den här etiketten står det vad jag ska plocka för något, hur hög den ska vara och vilken tjocklek. I det här fallet är det en japansk körsbärskornell.

Totalt jobbar omkring 50 personer på Stångby plantskola.

En majoritet av de runt 30 kollektivanställda är medlemmar i Livs, men en förhoppning är att engagemanget kring den nya klubben ska öka intresset för att gå med i Livs.

– Vi har några på väg in, de är under bearbetning, säger Veronica Lantz med ett leende.

Goa kollegor med bra kemi

Samtidigt är det en bra sammanhållning bland arbetskamraterna, menar Ragnar Kauranen.

– Jag tycker att det passar vår arbetsplats väldigt bra att ha en klubb i stället för ett enda arbetsplatsombud. Många här har ganska stort eget ansvar och vi är goa kollegor med bra kemi. Då känns det mycket mer rimligt att vi har möten och sitter och snackar med varandra och att vi är lite ansvariga tillsammans.

Tord Ekberg lyfter fram att relationen med arbetsgivaren också är bra.

– Vi har ju inte någon hård stämning gentemot arbetsgivaren, alla är kompisar med varandra här, säger han.

”Vi har nog varit för snälla”

Samtidigt tror Tord Ekberg att en klubb kan bidra till att göra personalen starkare.

– Och att arbetsgivaren också förstår att vi vill vara med och bestämma. Vi har nog varit för snälla genom åren och bara gått med på mycket. Samlas vi i ett gäng så kan vi tillsammans ställa lite krav.