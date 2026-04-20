Så vill Seko stoppa Teslas laddkupp

– Det handlar om att stoppa Tesla från att installera fler laddstolpar innan de har tecknat kollektivavtal, säger Ulrika Nilsson, Sekos avtalssekreterare.

Seko varslar alltså om utökade sympatiåtgärder mot biltillverkaren Tesla.

Tesla erbjuder sedan en tid tillbaka alla som vill att vara laddningspartners åt Tesla, som ett sätt att locka kunder till sin verksamhet.

Det kan handla om till exempel köpcentrum och affärsverksamheter som erbjuder laddning utanför.

– Vi har ju vetat att de har haft den här modellen i andra länder. Nu har vi fått signaler om att det är på gång även här i Sverige, säger Sekos avtalssekreterare Ulrika Nilsson.

Seko som redan tidigare lagt varsel mot Tesla vill nu sätta stopp för detta och varslar om blockad mot arbete som underhåll, service och reparationer vid laddstolpar och laddstationer som kommer från Tesla men som drivs av annat bolag.

Träder i kraft på valborg

Varslet träder i kraft natten till valborgsmässoafton klockan 01.00.

Kommer inte Tesla att kunna gå runt även den här stridsåtgärden?

– Det tror jag inte. Men sen är ju Tesla som Tesla är. De försöker ju hela tiden, säger Ulrika Nilsson.

Konflikten mellan svenska fackföreningar och Tesla har pågått sedan den 27 oktober 2023 och handlar om att Tesla inte vill teckna kollektivavtal för sina anställda i Sverige.

Arbetet har sökt Tesla för en kommentar.