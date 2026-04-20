Artikeln i korthet I hemtjänsten jobbar flera under ”minutstyrning”, där all tid strikt schemaläggs vilket leder till att tidspressad personal måste skynda sig mellan vårdtagare och inte hinner se till alla deras behov.

Facket Kommunal vill att arbetsgivarna slutar med minutstyrning och kallar nu ett femtiotal kommuner till förhandlingar. Målet är att helt avskaffa det kritiserade arbetssättet nationellt.

Flera kommuner har redan slutat med minutstyrning och gått över till system där personalen till högre grad själva planerar sin tid. Då får man bättre möjlighet att se till vårdtagarnas behov, menar facket. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

– Jag har en kvart på mig att hjälpa en 95-åring upp ur sängen och ge henne frukost. Sen måste jag skynda mig i väg till nästa person, säger undersköterskan Andrea Silva som jobbar inom hemtjänsten i Malmö.

Arbetssättet kallas minutstyrning och är vanligt i äldreomsorgen. Nu begär facket Kommunal förhandlingar med privata och kommunala arbetsgivare för att stoppa minutstyrningen.

– Det här är ett enormt stort problem på flera håll. Personalen blir strikt styrd i varje moment, det blir en ständig stress. Det är helt absurt, säger Malin Ragnegård, ordförande på Kommunal.

Andrea Silva beskriver en arbetsdag där man får räkna minuter och springa mellan olika äldre för att hinna med. Nycklar ska hämtas, mediciner förberedas och man ska ta sig mellan olika platser. Redan innan första besöket kan man ligga efter i det minutstyrda schemat.

– Det är knappt vi hinner säga god morgon innan vi måste i väg igen. För många av de äldre kan vi vara den enda personen de träffar på en dag så det känns jättejobbigt, säger hon.

Begär förhandlingar

Facket har länge varit kritiska till minutstyrningen. Men ändå finns arbetssättet kvar i många kommuner.

– Det kan inte fortsätta så. Vi har tröttnat på att vänta. Nu är det upp till arbetsgivarna att bekänna färg. Våra medlemmar och de äldre vill inte ha kvar det här, säger Malin Ragnegård.

I Malmö kan hemtjänsten göra mellan 20 och 30 besök hos olika äldre per dag. Hur mycket tid man har på sig är förutbestämt utifrån schemat som bestäms av en koordinator.

– Men det är ju människor vi jobbar med, Man vill ta sin tid och ge dem stödet de behöver, men då ligger man direkt efter i schemat, säger Andrea Silva.

“Måste lita på personalen”

Samtidigt finns exempel där minutstyrningen redan har avskaffats. I både Karlstads kommun och Solna har arbetssättet förändrats.

I Uppsala togs minutstyrningen bort på äldreboendet Svarbäcken för två år sedan.

– Jag vill inte gå tillbaka till som det var förut. Anhöriga och brukare säger att ”det är så här det ska vara”, sa undersköterskan Fadime Mavi till kommunalarbetaren då.

Det arbetssätt som ska ersätta minutstyrningen är ett mer personligt system som ska bygga på förtroende, menar Malin Ragnegård.

– Man måste lita på personalen och hitta lösningar. Fler ska orka jobba i äldreomsorgen och det går bara om man lyssnar på personalen, säger hon.

Malin Ragnegård, ordförande för Kommunal.

Vill se förändring i hela landet

På sikt vill facket göra sig av med minutstyrningen i alla kommuner. De börjar med ett femtiotal kommuner men kommer under veckan att begära samtal med ytterligare.

– Arbetsgivarna kan säga nej. Då blir det tydligt vilka som vill förändra och vilka som inte vill, och då kan det komma att bli en politisk fråga, säger Malin Ragnegård.

Samtidigt varnar facket för konsekvenserna om inget händer.

Stress och tidspress riskerar att få fler att lämna yrket, i ett läge där behovet av personal redan är stort.

– Vi måste jobba tillsammans för att skapa en bättre äldrevård. Det är upp till bevis nu, säger Ragnegård.