Så många anställda kvinnor har elföretagen

Antalet anställda montörer på elsidan är omkring 2 200

Av dem är omkring 100 kvinnor

Arbetar ni på något särskilt sätt för att få fler kvinnliga anställda?

”Vi arbetar på olika sätt för att få fler kvinnliga anställda och också behålla de vi har. Andelen kvinnor är låg i hela branschen och det finns mycket att göra.

Vi samarbetar med skolor och utbildningar. I Uppsala till exempel har vi ett samarbete med yrkesgymnasiet i Jälla där en del av den gemensamma agendan är att få fler kvinnliga sökande. Vi deltar också i regionala programråd, där frågan om hur utbildningarna ska få fler kvinnliga sökanden är en stående punkt.

Vi arbetar med att bredda bilden av vem som kan bli elektriker genom att synliggöra kvinnliga montörer och lyfta kvinnliga förebilder i vår kommunikation. Vi arbetar också hela tiden för att skapa en inkluderande arbetsplats där vi bland annat har ett nytt initiativ i Stockholm där nyanställda kvinnor inom VS får en kvinnlig mentor, något som vi vill sprida även till övriga teknikområden inom Bravida. Det finns verkligen massor att göra.”