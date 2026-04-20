Artikeln i korthet När en arbetsgivare gjort fel och tvingas betala skadestånd har det blivit vanligare att det inte bara betalas ut i pengar.

Flera arbetsplatser har i stället fått skadestånd via glass, pizzakvällar och shoppingresor.

Handels bekräftar bilden av att fler arbetsgivare använder ovanliga sätt att kompensera fel.

En säljare på en fabrik i Östergötland blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Men arbetsgivaren hade aldrig förhandlat frågan med facket.

Ombudsmannen Kristoffer Jigered företrädde säljaren, som var medlem i Handels, i en skadeståndstvist eftersom arbetsgivaren bröt mot lagen om anställningsskydd, las.

– Arbetsgivaren gick med på att betala en summa pengar till medlemmen, men vi var inte helt nöjda. Då kom medlemmen själv på en idé – att utöver den ekonomiska ersättningen få gratis glass.

Till historien hör att det rörde sig om ett glassföretag. Och medlemmen gillade glass.

Förhandlingarna slutade med skadestånd i pengar – och i glasscheckar för 2 000 kronor.

– Det blev en bra avslutning. Medlemmen gick inte från arbetsplatsen i vredesmod. Det blev också en signal om att medlemmen inte tänkte bojkotta företaget för resten av sitt liv utan fortsätta vara kund, säger Kristoffer Jigered.

Shoppingresa till Ullared

På Elgiganten logistiks lager i Jönköping betalades också ett lite annorlunda skadestånd.

Där hade en tredjedel av de anställda fått fel lön under flera månader.

När klubben sa ifrån rättades det till. Alla drabbade fick dessutom 1 000 kronor var i skadestånd.

Men tack vare klubbens förhandlingar inkluderades hela arbetsplatsen. Alla som vill kommer att få delta i olika aktiviteter som arbetsgivaren betalar för.

Det blir bland annat en familjedag i en bowlinghall, gratis deltagande i Blodomloppet, en grillfest och en shoppingresa till Ullared.

– Många är positiva och tycker att det ska bli trevligt, sa en nöjd Johan Hambrink, klubbordförande på lagret, när Handelsnytt intervjuade honom i mars.

Handels: Medlemsnyttan går först

Josefin Salminen, central förhandlare på Handels, tycker sig märka att skadestånd i andra former än pengar blivit vanligare.

– Det är svårt att säga vad det beror på. Men i förhandlingar ska ju alltid medlemsnyttan gå före allt, medlemmen ska bli så nöjd som möjligt. Sådana lösningar kan både uppskattas mer och ge större värde än en summa pengar till klubben.

Handels har ingen statistik på hur vanligt det är med denna typ av skadestånd.

Men det förekommer oftast i fall där arbetsgivaren inte har förhandlat med facket enligt medbestämmandelagen, mbl.

Det kan handla om att förändringar görs utan att klubben involveras, att riskbedömningar inte gjorts när nya arbetsmoment införs eller att facket inte har fått vara med under processen när en ny chef rekryterats.

Pizzakvällar och uppfräschade lunchrum

Julbord, pizzakvällar, presentkort eller att arbetsgivaren fräschar upp lunchrum och personalutrymmen är andra exempel på skadestånd som Handels ser återkommer.

– Även arbetsgivaren kan se nytta med de insatserna på ett annat sätt än när det enbart är pengar. Att personalen mår bra och att lojaliteten är god är ju viktigt för hela verksamheten, säger Josefin Salminen.

Hon poängterar att det är viktigt att ha en dialog med dem som berörs – vad skulle medlemmarna själva vilja ha?

– Det blir ju inte bra om man förhandlar fram en ersättning som väldigt få kan ta del av. Medlems­nyttan ska alltid stå i fokus.